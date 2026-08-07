Elhagyta Grúziát a szerdán őrizetbe vett Mézes László Róbert

újságíró;Grúzia;

2026-08-07 19:08:00 CEST

A magyar újságíró Tbilisziben felszállt egy Belgrádba tartó járatra, ügyvédje szerint saját döntéséből és külső nyomás nélkül távozott az országból.

Elhagyta Grúziát Mézes László Róbert magyar újságíró és aktivista, akit augusztus 5-én vettek őrizetbe a grúz migrációs hatóságok.

A hvg a Külügyminisztérium pénteki közlése alapján azt írja, hogy Mézes László Róbert augusztus 7-én éjjel távozott az országból, Tbilisziben egy Belgrádba induló repülőjáratra szállt fel.

Az újságíró ügyvédje szerint a távozás Mézes László Róbert saját döntése volt, és arra nem külső nyomás miatt került sor. A jogi képviselő azt is közölte, hogy az újságíró a Grúziából való távozása után személyesen akar beszámolni arról, miért döntött így. A grúz belügyminisztérium pénteken telefonon erősítette meg a magyar nagykövetségnek, hogy a Mézes László Róbert ellen indított kiutasítási eljárás önkéntes távozással fejeződött be. A grúz hatóságok ehhez adminisztratív kíséretet biztosítottak.

Mézes László Róbertet két nappal korábban a grúz migrációs főosztály munkatársai vették őrizetbe. A helyi belügyminisztérium azzal indokolta az intézkedést, hogy az újságíró jogalap nélkül tartózkodott Grúziában, és megszegte a tartózkodására vonatkozó feltételeket. Emiatt a külföldiek és hontalan személyek jogi státuszát szabályozó törvény alapján kiutasítási eljárást indítottak ellene.

A Külügyminisztérium szerint a grúz hatóságok az őrizetbe vételkor nem értesítették a magyar nagykövetséget. Mézes László Róbert ügyvédje korábban azt mondta, hogy ügyfelét csütörtökön vagy pénteken kiengedik, amennyiben saját költségén hazautazik. Akkor azt is jelezte, hogy az őrizetbe vétel okáról csak azután számolnak be, hogy az újságíró biztonságban Magyarországon van.

Mézes László Róbert neve tavaly szeptemberben is szerepelt a hírekben: akkor a Grúz Álom tbiliszi irodája előtt tartott tüntetésen véresre verték.