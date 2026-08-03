Magyar Péter bejelentette, hogy leállítják a költözést, a Tisza-kormány eláll az Orbán-kormány 300 milliárd forintos zuglói irodabizniszétől

irodaház;költözés;magyar állam;Bosnyák tér;leállítás;Tisza-kormány;

2026-08-03 16:56:00 CEST

Visszakövetelik a magyar emberek pénzét.

„Visszaköveteljük a magyar emberek pénzét, és olyan energia-, közlekedési vagy egészségügyi beruházásokra fordítjuk, ami valóban a magyar emberek biztonságát és érdekét szolgálja” – jelenttete be hétfő délutáni Facebook-videójában Magyar Péter, hogy leállította az állami cégek és hivatalok költözését Budapest XIV. kerületében fekvő irodakomplexumba, a Tisza-kormány eláll a túlárazott üzlettől.

A Bosnyák téri költözés leállításáról Rózsa András momentumos kerületi polgármester közlésére hivatkozva a Népszava július 3-án írt először. E szerint Magyar Péter kormánya leállíttatta a költözést és a vételár hátralék kifizetését úgy, hogy az Orbán-kormány már kifizette a 244 milliárd forintos vételár cirka 95 százalékát a beruházó projektcég, a ZVK Development Kft.-nek, illetve a mögötte álló NER-közeli Bayer Construct Zrt.-nek, amely az Orbán Viktor vejével, Tiborcz Istvánnal baráti viszonyt ápoló Balázs Attila érdekeltsége.

Magyar Péter állítása szerint az Orbán-kormány több mint 300 milliárd forintot fizetett a Bosnyák téri irodanegyedér. Annyit, amennyiért most összes HÉV-szerelvényt lecserélik, több száz szélerőművet építenek vagy jelentősen növelni lehetne Magyarország energiakapacitását. A miniszterelnök hozzáfűzte, az ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által végzett jogi és pénzügyi átvilágítás számos visszaélést feltárt, a zárási feltételek csaknem fele sem teljesült, a zuglói önkormányzat elővásárlási jogát nem törölték – hívta fel a figyelmet Magyar Péter.