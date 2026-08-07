Elkezdődött az egymásra mutogatás az új Hős utca ügyében, minden együtt áll a lassú pusztuláshoz

Több mint két év nem volt elég arra, hogy a MÁV kiürítse az elsőre arab befektetőknek, majd a fővárosi önkormányzatnak eladott 80 hektáros rákosrendezői területet. Még mindig folyamatban van három per, plusz egyet első fokon elveszített a MÁV, így az várhatóan másodfokra kerül, hiszen a vasúttársaságnak a 2025 januárjában aláírt szerződés szerint per-, teher- és igénymentesen kell átadnia a területet a vevőnek, az arab cég helyébe lépő Budapesti Közművek (BKM) Zrt.-nek.
A MÁV Népszava kérdéseire küldött tájékoztatása szerint két lakó esetében még nincs jogerős ítélet. A vasúttársaság abban bízik, hogy peren kívüli egyezséget köthetnek. A lakók mindenesetre még nem költöztek ki. Az üzleti partnerek által indított perek közül egy ügy jogerősen lezárult a MÁV pernyertességével. Egy további ügyben első fokú, a vasúttársaság számára kedvező ítélet született, ennek várható a folytatása. Míg egy további ügyben nem a MÁV, hanem a magyar állam a peres fél.„Szóltak már, hogy menni kell” - Szerződésről még nincs hír, de a MÁV már költözteti a Rákosrendezőn élőket a budapesti Dubaj kedvéért
Mindez azért is meglepő, mivel az egykor Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) utasítására a MÁV már 2024 februárjában elindította a 83 bérleti és egyéb használatot biztosító szerződés megszüntetését, illetve felszólította a jogcím nélkül használókat a terület elhagyására. A területen élők többségével meg tudott állapodni a vasúttársaság, számukra cserelakást vagy pénzügyi megváltást ajánlottak, sőt esetenként a költöztetés költségeit is átvállalták. Ketten azonban perre vitték a dolgot. S ez a két per azóta sem zárult le. A lakók pedig azóta is ott laknak.
Az 56 üzleti partnerből négyen indítottak pert, ettől egy cég később visszalépett. A többiek viszont kitartottak. Ahogy a MÁV válaszából most kiderült, ezen eljárások közül is csupán egyet sikerült lezárni. A pereskedő cégek által elfoglalt ingatlanok visszavételére azonban csak a bírósági döntést követően kerülhet sor.
A több mint 80 hektáros rákosrendezői területnek eddig kevesebb mint a felét (cirka 35 hektárt) vehette birtokba a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló BKM. A terület nagyobb részén tehát továbbra is a MÁV Zrt. az úr. Mindez azért is bír jelentőséggel, mivel az egykori MÁV-telep Tatai utcai lakásait jogcím nélküli lakáshasználók foglalták el, akik pokollá változtatták az addig békés környéket. Bár Rákosrendező közigazgatásilag a XIV. kerülethez tartozik, a Tatai utcában kialakult tarthatatlan állapotok leginkább a volt vasúti terület Angyalföld felé eső részén lakók életét borították fel, ők pedig a XIII. kerületi önkormányzat kapuját verik megoldást várva.
Tóth József XIII. kerületi polgármester tőle szokatlanul éles hangvételű nyílt levélben hetekkel ezelőtt határozott intézkedéseket követelt a fővárostól, a MÁV-tól és a BKM-től, mondván: egy év alatt újabb „Hős utcát” hoztak létre. Az egykor MÁV-dolgozók által lakott házakban illegális lakásfoglalók, a környéken drogos egyének, éjszakánként randalírozó antiszociális elemek veszélyeztetik az itt élők biztonságát. Köztisztasági problémák, erőszakoskodás, késelés, drogárusítás, prostitúció, lopás és egyéb bűncselekmények borzolják a környékbeliek idegeit.A XIII. kerület polgármestere egyszerre bírálta Karácsony Gergelyt és Vitézy Dávidot, szerinte új Hős utcát hoztak létreVitézy Dávid bejelentette, hogy kezdődhet az önkényes lakásfoglalók által megszállt épületek bontása Rákosrendezőn
Karácsony Gergely szerint mindez nem miattuk van, és nem rendészeti kérdés, az elmúlt 16 év antiszociális kormányzásának tragikus következménye. A MÁV-ot immáron felügyelő Vitézy Dávid azzal hárított: „A jelzett ingatlanok fővárosi tulajdonban vannak. A MÁV most minden szükséges hozzájárulást megadott az épületek bontásához, és amint a főváros erre készen áll, a területet birtokba is adják. Az állam ezeket az ingatlanokat eladta, így nem bonthatja le.” A BKM szerint ők át is vennék a területet, ha a MÁV kiürítené.
A patthelyzetet a XIII. kerület azzal akarta feloldani, hogy vállalták a szóban forgó lakások „romosítását”. A BKM és a MÁV kiadta az ehhez szükséges hozzájárulásokat. A kerület pedig intézkedési tervet készített, amit el is küldött az érintetteknek két hete, de egyelőre egyik helyről sem kapták vissza aláírva. Tóth József ezért most újabb levelet írt a főpolgármesternek és a beruházási miniszternek, hangsúlyozva: „Rákosrendező ügyének rendezése közös felelősségünk. A környéken élők joggal várják el, hogy az érintett szervezetek ne csupán szóban, hanem konkrét, számonkérhető vállalásokkal is hozzájáruljanak a terület közbiztonsági és köztisztasági problémáinak a megoldásához.” A kerület mindenesetre nekilátott saját vállalásainak a teljesítéséhez, elindította az épületek használhatatlanná tételét célzó közbeszerzési eljárást.Aláírásokat gyűjt Budapest XIII. kerületének az önkormányzata a Rákosrendezőn kialakult tarthatatlan állapotok miatt
A meglehetősen szoros határidőket szabó intézkedési terv szerint a XIII. kerületi önkormányzatnak augusztus 19-re kellene lezárni a közbeszerzést, és augusztus 25-re aláírni a szerződést. A MÁV-nak és a BKM-nek már rendezni kellett volna a birtokviszonyokat, augusztus 25-re pedig ki kell kötni a közműveket és átadni a területet a romosításhoz. Az építési naplót szeptember 1-jével nyitná meg a kerület, és a romosítás végeztével október 12-ével le is zárnák. Az építési törmeléket november 15-ig kellene elszállítani a BKM-nek (amely erre ígéretet is tett), s november végére a tereprendezéssel, a terület bekerítésével, bekamerázásával és világítással való ellátásával is végezni kellene.