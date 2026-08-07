Már hét halálos áldozata van a thaiföldi lövöldözésnek

lövöldözés;Thaiföld;

2026-08-07 20:49:00 CEST

A miniszterelnök új fegyverszabályozási törvényt ígért.

Hét embert ölt meg egy 14 éves fiú pénteken Thaiföldön, aki előbb a nagyszüleivel végzett otthonukban, majd a Bangkok melletti Nonthaburiban található iskolájában öt tanárt lőtt agyon. A támadásban további 23 ember megsérült, kilencen közülük válságos állapotban vannak - írja a BBC a thai hatóságok közlése alapján.

A fiú a Debsirin School tanulója volt. Anutin Charnvirakul miniszterelnök tájékoztatása szerint a támadó végül öngyilkos lett, ekkor még több mint harminc töltény volt nála. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a támadás jól előkészített volt, és annak „világos lépései és világos céljai” voltak. A rendőrség ugyanakkor egyelőre nem közölt indítékot, és a fiú nevét sem hozták nyilvánosságra.

A lövöldözés helyi idő szerint valamivel délelőtt tíz óra után kezdődött. Egy hetedikes diáklány a BBC-nek azt mondta, közvetlenül a tanára előtt állt, amikor a támadó megjelent és lelőtte a pedagógust. A hatóságok ezt követően arra szólították fel az épületben rekedteket, hogy rejtőzzenek el és várják a mentőket, a környék más iskoláiban pedig felfüggesztették a tanítást, hogy a gyerekek hazamehessenek.

A nyomozók a fiú nagyszüleivel közös otthonából számítógépeket és más tárgyakat vittek el. A BBC szerint a támadó a nagyszüleinél élt, mivel a szülei elváltak; apját és anyját pénteken rendőrségi meghallgatásra hívták.

A használt fegyver a fiú nagyapjáé volt. A rendőrség nem jelezte, hogy azt illegálisan szerezték volna be. Thaiföldön szigorú fegyvertartási szabályok vannak, ugyanakkor a délkelet-ázsiai térségben az egyik legmagasabb a civil kézben lévő lőfegyverek aránya, és becslések szerint ezek mintegy 40 százaléka illegális.

Az idei második thaiföldi iskolai lövöldözés után ismét nagyobb nyomás nehezedik a kormányra, hogy tegyen többet a fegyverszabályozás terén. Anutin Charnvirakul új törvényt ígért, amely korlátozná a fegyverviselést; közlése szerint szolgálat közben csak állami tisztviselők viselhetnének lőfegyvert. A tervezett szabályozás további részleteit egyelőre nem ismertette.