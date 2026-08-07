Egy buszsofőr rúgott le az égből egy robbanóanyaggal felszerelt drónt a lipcsei repülőtéren

Németország;Lipcse;drón;robbanószer;

2026-08-07 19:23:00 CEST

A német szövetségi ügyészség terrorizmusellenes nyomozást indított, a hatóságok szerint az incidens a külföldi és a belföldi biztonságot is érinthette.

Egy buszsofőr akadályozhatott meg egy támadást a Leipzig/Halle repülőtéren, amikor kedden késő este lerúgott egy alacsonyan repülő drónt. Az eszköz a közelben lezuhant, a német ügyészség tájékoztatása szerint professzionális robbanóanyag és detonátor volt rajta - írja a Reuters.

A férfi a repülőtéren dolgozott, amikor észrevette a drónt. Detlef Seif, a CDU parlamenti képviselője és a Bundestag belügyi bizottságának tagja pénteken azt mondta, a sofőr fellépése bátor, ugyanakkor rendkívül veszélyes volt. Szerinte elképzelhető, hogy a beavatkozásával meghiúsította a tervezett támadást.

A szövetségi ügyészség terrorizmusellenes eljárásban vizsgálja az esetet. A hatóságok súlyos támadásként kezelik a történteket, amely megítélésük szerint Németország külső és belső biztonságára is hatással lehetett volna. Egyelőre nem közölték a sofőr nevét, és azt sem tudni, honnan érkezett a drón, illetve miként jutott be a repülőtér korlátozott területére.

A Leipzig/Halle repülőtér a NATO Stratégiai Légiszállítási Nemzetközi Megoldásának, a SALIS-nak a fő műveleti bázisa. A program Antonov teherszállító repülőgépekkel többek között a NATO keleti szárnyának megerősítéséhez szükséges felszereléseket szállítja. A repülőteret emellett olyan logisztikai társaságok is használják, mint a DHL.

Német sajtóértesülések szerint a drónt több ukrán Antonov An-124-es teherszállító közelében találták meg. A Reuters munkatársa szerda hajnalban azt látta, hogy a rendőrök az egyik ilyen repülőgép közelében gyűjtenek bizonyítékokat.

A szászországi belügyminiszter, Armin Schuster szintén méltatta a buszsofőr fellépését, de hangsúlyozta, hogy másoknak nem érdemes követniük a példáját: szerinte ilyen helyzetben elegendő értesíteni a hatóságokat. Friedrich Merz kancellár telefonon egyeztetett a drónincidensről - közölte pénteken a kormányszóvivő –, aki szerint a kancellár folyamatos kapcsolatban áll Alexander Dobrindt belügyminiszterrel és a kabinet más tagjaival.