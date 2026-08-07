oktatás;általános iskola;alsó tagozat;javaslatcsomag;Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium;

2026-08-07 20:30:00 CEST

35 perces órák az alsótagozaton? – Az oktatási tárca kérte az általános iskoláktól, hogy vizsgálják meg ezt a lehetőséget is

Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár 14 pontos javaslatcsomagot juttatott el az általános iskolákhoz, ezek között szerepel az alsó osztályos tanítási órák rövidítésének lehetősége. Szabályoznák az alsósoknak adható házifeladat mennyiségét és minőségét is.