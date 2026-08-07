oktatás;általános iskola;alsó tagozat;javaslatcsomag;Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium;

Pénzt is ígér a kormány az iskolákat visszakérő önkormányzatoknak

35 perces órák az alsótagozaton? – Az oktatási tárca kérte az általános iskoláktól, hogy vizsgálják meg ezt a lehetőséget is

Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár 14 pontos javaslatcsomagot juttatott el az általános iskolákhoz, ezek között szerepel az alsó osztályos tanítási órák rövidítésének lehetősége. Szabályoznák az alsósoknak adható házifeladat mennyiségét és minőségét is. 

Az iskola vizsgálja meg a 35 perces tanítási órák, valamint a hosszabb, többféle tevékenységre lehetőséget biztosító összevont tanulási blokkok alkalmazásának lehetőségét. A választott megoldás jelenjen meg az órarendben, a tantárgyfelosztásban, az éves munkatervben és szükség szerint a pedagógiai programban - olvasható abban a Népszavához is eljutott javaslatcsomagban, amit az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium dolgozott ki az általános iskolák részére. 

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter péntek délután jelentette be: Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár egy 14 pontos szakmai javaslatcsomagot juttatott el az általános iskolákhoz, amely olyan gyermekközpontú megoldásokat mutat be, amelyeket az intézmények – saját lehetőségeikhez és közösségük igényeihez igazítva – már a most induló tanévtől alkalmazhatnak. „Azt szeretnénk, hogy az alsó tagozat minél inkább a kíváncsiságról, a felfedezésről, a közös élményekről és az örömteli tanulásról szóljon” – írta a miniszter. 

A lapunkhoz eljutott javaslatok között szerepel az is:

  • az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggeli „ráhangoló idősávot" beszélgetőkörrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel vagy mozgásos tevékenységgel;

  • az iskola biztosítson hosszabb udvari vagy mozgásos szünetet, megfelelő időt a nyugodt étkezésre, szükség szerint pihenőidőt;

  • a helyi tanterv és az órarend tervezésekor az iskola tudatosan használja a kétévfolyamos cikluson belüli óraszám-átcsoportosítás lehetőségét, teremtsen helyet hosszabb művészeti, természettudományos, könyvtári múzeumi vagy projektblokkoknak;

  • az iskola lehetőség szerint havi rendszerességgel szervezzen tantervi célokhoz illeszkedő komplex napokat vagy blokkokat, például mese-, víz-, erdő-, kert-, könyvtári, múzeumi, művészeti vagy helytörténeti napot;

  • építsék be az éves munkatervbe a könyvtári, múzeumi, természeti, közművelődési, helytörténeti, és sportlétesítményekben megvalósuló foglalkozásokat;

  • a pedagógiai program határozza meg az alsó tagozatos házi feladat mennyiségi és minőségi korlátait: elsőben és egész napos iskolában lehetőség szerint ne legyen kötelező az otthoni írásbeli feladat, hétvégére és szünetre csak kivételesen adjanak kötelező feladatot;

  • az iskola dolgozzon ki érthető, konkrét és személyre szabott visszajelzési gyakorlatot (fejlesztő értékelési minták használata, tanulói önértékelés, szöveges vagy más fejlesztő értékelési forma alkalmazásának kezdeményezése);

  • a testnevelésben kapjon nagyobb szerepet a szabadtéri játék, a séta, a néptánc, a természetjárás, az ügyességi és csapatjáték, valamint más közösségi és élménymozgás (az iskola helyi adottságaihoz igazítva);

  • az éves munkatervben és a napi gyakorlatban rendszeresen jelenjen meg az ének, a zene, a rajz, a kézművesség, a tánc, a drámajáték, bábjáték, a mese, a ritmusjáték és a közös alkotás, tanórai és/vagy délutáni keretben;

  • a pedagógusok rendszeresen alkalmazzanak udvari mérést, növény- és környezetmegfigyelést, egyszerű kísérleteket, tárgyakkal végzett számolást, mozgásos matematikát, piac- vagy vízprojektet és más, kézzelfogható tapasztalatszerzésre épülő feladatokat;

  • a délutáni foglalkozásokban kapjon hangsúlyt a pihenés, a szabad játék, a mozgás, a könyvtári és művészeti tevékenység, a mese, a kert, a séta, a fejlesztő játék, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás;

  • az iskola építsen be rövid, rendszeres mese-, felolvasás- vagy történethallgatási alkalmakat a tanítási nap elejére, a tanulási blokkok közé vagy a délutáni foglalkozásokba;

  • az iskola alakítson ki egyértelmű bántalmazásmegelőzési és- kezelési protokollt, egészítse ki házirendjét, szervezzen rendszeres beszélgetőköröket, együttműködésre épülő tanulási helyzeteket, közös szabadidőprogramokat, a pedagógusoknak biztosítson módszertani támogatást, továbbképzési lehetőséget.

A szakmai javaslatok mellé a megvalósításhoz szükséges konkrét intézményi teendőket is felsoroltak. Kókayné Lányi Marietta egy levelet is melléket a javaslatcsomaghoz, amelyben egyebek mellett arról írt: a cél az, hogy „az általános iskola első-negyedik évfolyama valóban biztonságot adó, élményszerű, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó és a tanulási motivációt erősítő alapozó szakaszként működjék." A fentebb felsorolt javaslatok bevezetése az államtitkár szerint a mostani jogszabályok között sem igényelnek külön engedélyt, azok akár már 2026 szeptemberétől bevezethetők. 

Több forgatókönyv is van arra, hogy az eskütételre és a beiktatási ceremóniára mikor kerüljön sor.