Az oktatási tárca emellett körlevélben hívná fel az állami iskolák vezetőinek figyelmét, hogy minden megüresedett pedagógus álláshelyet hirdessenek meg nyilvánosan – értesült a Népszava.
A Tisza-kormány kiemelt célja, hogy helyreállítsa a szabad tankönyvválasztást. Az ennek érdekében meghirdetett pályázatra már több mint 800 kiadványt küldtek be a kiadók – derült ki az oktatási tárca Népszavának küldött tájékoztatásából.
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium képviselői első kézből tájékozódnának nemcsak a rendszerszintű, hanem a helyi problémákról is, valamint megismerhetnék az iskolai közösségek véleményét, tapasztalatait.
Elfogadhatatlan a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint, hogy a Tisza-kormány az érdekképviseletek nélkül dolgozta ki a köznevelési törvények módosításait. Bár több javaslattal egyetértenek, vannak kifogásaik.
A tervek szerint a jövő héten egyeztetnek a tanárképző kar jövőjével kapcsolatban. Az oktatási és gyermekügyi miniszter ma délelőtt jelentette be, hogy a kormány megszünteti az NKE pedagógus-továbbképzési monopóliumát.
„A pedagógusképzést pedig felmenő rendszerben kivezetjük az Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, mert ez a képzés ott nincs a megfelelő intézményi keretben” – jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter.
A minisztérium új kiadványokkal bővítené a kínálatot.
Az oktatási és gyermekügyi miniszter megnyugtatta a kormányváltás után bizonytalanságot érző tanárokat, hogy a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettség felfüggesztése mellett a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak.
Július közepén nyugdíjba vonul az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ (KK) elnöke, Hajnal Gabriella - erősítette meg lapunk értesülését a KK kommunikációs osztálya.
Még mindig nem rendezett a javítóintézetekben élő fiatalok oktatása, nevelése, a bezárt Szőlő utcai intézményben lakókon kívül január óta eddig 70 főnek kellett költöznie. A Hintalovon Alapítvány friss jelentése szerint egyre több a bántalmazott és elhanyagolt gyerek.
A keretmegállapodást az állami könyvtárellátó cég kötötte az Alföldi Nyomdával nem sokkal a Tisza-kormány megalakulása előtt.
Naderi Zsuzsanna közgazdász, közgazdász-tanár és okleveles könyvvizsgáló fő feladata lesz, hogy hidat építsen az oktatás és a munka világa között. Továbbá elvárás, hogy erősítse a felnőttkori, az egész életen át tartó tanulás kultúráját.
Kereki Judit több mint húsz éve foglalkozik a kora gyermekkori intervenció kérdéskörével.
Az ELTE Elméleti Fizikai Tanszék vezetője nem cáfolta, de meg sem erősítette a lapértesülést.