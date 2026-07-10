„Megállás nélkül ide-oda, hozzák, viszik a javítóintézetben élő gyerekeket, hiába tart még a tanév”

Még mindig nem rendezett a javítóintézetekben élő fiatalok oktatása, nevelése, a bezárt Szőlő utcai intézményben lakókon kívül január óta eddig 70 főnek kellett költöznie. A Hintalovon Alapítvány friss jelentése szerint egyre több a bántalmazott és elhanyagolt gyerek.