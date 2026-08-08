Borbás Marcsi beperelte Kocsis Mátét

per;Kocsis Máté;Borbás Marcsi;

2026-08-08 08:41:00 CEST

A részletekről sem a műsorvezető, sem a politikus nem akart nyilatkozni.

Korábbi ígéretét beváltva megindította a jogi eljárást a fideszes Kocsis Mátéval szemben Borbás Marcsi televíziós műsorvezető - írja a Blikk.

A nézeteltérés kiindulópontja, hogy a Fidesz korábbi frakcióvezetője árulónak titulálta a Hír TV-nek, majd az MTVA-nak műsorokat készítő televíziós személyiséget, amiért arról beszélt, hogy az utóbbi időben kétszer annyit kell dolgoznia ugyanazért a pénzért. Kocsis Máté eképp hergelt: „Borbás Marcsi, akinek a cége évek alatt közel 3 milliárdot kapott a főzős műsoraira, de pont a választások előtt kezdte el azt érezni, hogy neki ”kétszer annyit kell dolgoznia ugyanazért a pénzért, mint régen„. Brühühü.”

„Kocsis Máté szerint rengeteg pénzt kaptam a főzőműsoraimra az évek alatt. Ő ugyan nem írja le, de én fontosnak tartom megemlíteni: 16 év alatt, heti rendszerességgel készített műsorok összességéről van szó. Utoljára ezzel a sztorival - mármint, hogy személy szerint én jelentős összegeket kapnék a közszolgálati televíziótól - egy bulvárlap próbálkozott. Az ellene indított pert túlzás nélkül állíthatom, öt perc alatt nyertük meg a bíróságon. Körülbelül ennyi időre volt szüksége a bírónak, hogy elítélje a hírhamisítókat” - reagált a vádra Borbás Marcsi annak idején. Úgy folytatta: „Kocsis Máté szerint áruló vagyok, hiszen ha cégünk dolgozott a köztévének, akkor engem valami furcsa omerta kötelez arra, hogy… mire is? Bele se akarok gondolni, nem érdekel a politika. Az árulás vádja méltatlan, és bízom benne, hogy visszahull a vádló fejére. Ami pedig az anyagiak hamis színben való feltüntetését illeti, az ügyvédünknek már ismerős pálya lesz.”

A Blikk úgy tudja, a pert azóta valóban meg is indította, igaz, érdemi előrelépés még nem történt az ügyben, és egyelőre az sem tisztázott, hogy megegyeznek-e peren kívül, vagy bíróság elé mennek. A részletekről sem a műsorvezető, sem a politikus nem akart nyilatkozni.