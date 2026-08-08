Milliárdok nélkül csak vergődnek a Fidesz propagandistái, van, aki felszívódott, Deák Dániel most már mindent bevall, más szépírásból akar élni

Az áprilisi választásokat követően egész gyorsan beárazta a piac a korábbi fideszes propagandatermékek valódi értékét. Sorra szűntek meg sajtóorgánumok, számos helyen pedig grandiózus leépítések zajlottak. A volt kormánypárt szócsöveinek válsága nem kerülte el a Megafont sem, amely a 2025-ös évet egyébként közel félmilliárdos profittal zárta, köszönhetően elsősorban annak a 8,6 milliárd forintnyi „egyéb bevételnek”, amely tisztázatlan forrásból, de valahogyan mégis a propagandagyárat üzemeltető cég számlájára ugrott a tavalyi évben.
A Megafon által támogatott véleményvezérek addig élték fénykorukat, amíg a Meta 2025 októberében be nem vezette a politikai hirdetések tiltását az Európai Unióban. Persze utána is voltak próbálkozások a tiltás kijátszására, de egy-két kivételt leszámítva nem jártak különösebb sikerrel. Főleg ahhoz képest, amilyen tempóban és nagyságrendben a rejtélyes forrásból származó pénzt égették a Megafonnál egészen tavaly őszig. Milliárdok mentek el ugyanis a Facebookon és az Instagramon a Fidesz aktuális politikai ellenfeléről készített lejárató videók hirdetéseire.„A Megafonban nem volt közpénz, Rogán Antalt én soha nem is láttam bent”
Úgy látszik azonban, hogy ennek most végleg vége. Június végén a Media1 írta meg, hogy a Megafon lehúzza a rolót, a héten meg az RTL Híradó vette észre, hogy a cégnek már csak hét alkalmazottja van. Apáti Bence exmegafonos szerint pedig abba a hét emberbe már egyetlen korábbi propagandista sem tartozik bele. Na de akkor mivel foglalkoznak most a propagandagyár egykori muskétásai? Ennek jártunk utána.Kártyavárként omlik össze a Megafon, heten maradtak a fideszes propagandagyárban
A legtöbben a mai napig aktívak, és bátran hangoztatják is véleményüket aktuális politikai kérdésekben. Az üzenet és a tartalom sok esetben maradt a régi, annyi különbséggel, hogy differenciáltabb lett a kommunikáció, és megváltozott a közlés stílusa is.
Az ismertebb arcok közül azonban egy ember van, aki úgy tűnik, hogy felhagyott az influenszerkedéssel. Rákay Philip producer, üzletember, televíziós műsorvezető ugyanis a választások másnapján, április 13-án posztolt utoljára a Facebookon. Mindössze annyit írt: „Népek Krisztusa, Magyarország…”.
Alig változott valami
Bohár Dániel, az egyik legismertebb exmegafonos immáron ellenzéki riporterként definiálja magát, és időközben kikerült Facebook-oldalának nevéből a nagybetűs határozott névelő („A”) is, így most már csak simán riporter szerepel a neve után. A propagandista egyébként saját céget alapított június elején BKTS Média Kft. néven, amelynek fő tevékenységeként a film-, videó- és televízióműsor-gyártást jelölte meg.
Tartalom terén azonban nem történt különösebb változás Bohár Dániel munkásságában. Ugyanazzal a cinizmussal gyártja a Facebook-posztokat és -videókat, mint korábban. Annyi a különbség csupán, hogy most már helyet kapnak hosszabb, kifejtősebb interjúk is, csakúgy, mint a június elején indított Substack oldalán.
Az exmegafonos egyébként a Fidesz-frakció munkatársaként faggatta a parlamentben a tiszás politikusokat (sajtóigazolvány hiányában), egészen addig, amíg Forsthoffer Ágnes ki nem tiltotta az Országházból.Forsthoffer Ágnes három hónapra kitiltotta az Országházból Bohár Dánielt
Deák Dániel most már kormányfüggetlen politológusként definiálja magát, és a Megafon mellett időközben a XXI. Század Intézetet is otthagyta. A volt propagandista a Különutas műsorában saját maga is bevallotta, hogy a jobboldali nyilvánosság a Fidesz központi akaratát hajtotta végre a választások előtt fegyelmezetten, hierarchikusan.
A Magyar Péter péniszét elemző szakértő kommunikációja egyébként valamelyest konszolidálódott a választásokat követően. Ezt talán az is mutatja, hogy Deák Dániel bírálta Ábrahám Róbert Fidesz-közeli influenszert, amiért az egy rendezvényen „vicsorgó vak embernek” nevezte Kátai-Németh Vilmos szociális minisztert. A kormányfüggetlen politológus elemzéseinek üzenete azonban nem sokat változott, azt leszámítva, hogy a rövid hangulatkeltő videók helyett immáron bővebben fejti ki meggyőződését és kritikáját, amely az esetek többségében valahogy pont egybevág a Fidesz álláspontjával.Deák Dániel új utakra lép, már nem vezető elemző a XXI. Század Intézetnél
Irodalmi szakkör
Kötter Tamás író a választások után visszatalált eredeti mesterségéhez, és a megafonos videók helyett most publicisztikákkal, mély politikai elemzésekkel igyekszik megszólítani követőit.
Valami hasonlóval próbálkozik egyébként Trombitás Kristóf is, aki a saját maga ironikus, cinikus stílusában gyárt különféle tartalmakat a Facebookon. Ebben helyet kapnak rövid, viccesnek szánt kiírások, reakcióvideók és hosszabb, aktuálpolitikai vagy történelmi írások, amelyeket esetenként szépirodalmi jellemzőkkel is felruház a szerző.
Filep Dávid, művésznevén „A kopasz” is írói pályára tör, nemrég jött elő egy könyvvel „Állj fel!” címmel, amely a Fidesz vereségének tanulságait igyekszik körbejárni. A volt propagandista egyébként azt a nemes célt tűzte ki magának, hogy felépít egy általa nemzetinek nevezett nyilvánosságot. Ennek okán társaival elindították a Nemzeti Kommunikációs Hálózatot, amelyhez a propagandista a követői anyagi hozzájárulását kéri. Filep Dávidot egyébként saját oldalán is lehet támogatni, ha valaki esetleg még kedvet kapna hozzá a Megafon milliárdos digitális kútmérgezése után.
Hír TV
Déri Stefi továbbra is a Hír TV munkatársa, ám a közelmúltban emlékezetes pillanatokat okozott a független nyilvánosság számára, amikor egyik műsorában arról panaszkodott Havasi Bertalannak, hogy milyen nehéz a piacról megélni. Az exmegafonos műsorvezető egyébként nem túl aktív a Facebook-oldalán, műsoraiból szokott javarészt részleteket posztolni.Apáti Bence szerint már egyetlen korábbi propagandista se dolgozik a Megafonnál
Apáti Bence is rendszeresen látogatja a Hír TV stúdióját. Leginkább a Troll című műsorban fejti ki véleményét az aktuálpolitikai történésekről, állítása szerint ingyen és bérmentve. Az exmegafonos új ars poeticája egyébként, hogy fizetés nélkül is elmondja a véleményét, és nem borul le Magyar Péter „messiás úr” lábai elé. Ennek megfelelően szerinte ideje lenne leszállni a propagandista kifejezésről az esetében.
Fidesz-frakció
Mint ismert, a korábbi megafonos propagandisták közül már ketten is az ellenzéki Fidesz-frakciót erősítik. Szűcs Gábor a lista 218. helyéről esett be a 44 fős frakcióba, a héten pedig bejelentették, hogy Hortay Olivér a távozó Szijjártó Pétert váltja a parlamentben.Újabb megafonost igazol a Fidesz a parlamenti frakciójába