Milliárdok nélkül csak vergődnek a Fidesz propagandistái, van, aki felszívódott, Deák Dániel most már mindent bevall, más szépírásból akar élni

Fidesz;megafon;influenszer;

2026-08-08 08:30:00 CEST

Publicisztikák, szépírói tollforgatás, politikai elemzések – megnéztük, mivel foglalkoznak most a Megafon egykori propagandistái. Van, aki felszívódott, néhányan azonban semmit sem változtak. A cél és az üzenet a régi, a központosított kommunikációnak viszont leáldozott.

Az áprilisi választásokat követően egész gyorsan beárazta a piac a korábbi fideszes propagandatermékek valódi értékét. Sorra szűntek meg sajtóorgánumok, számos helyen pedig grandiózus leépítések zajlottak. A volt kormánypárt szócsöveinek válsága nem kerülte el a Megafont sem, amely a 2025-ös évet egyébként közel félmilliárdos profittal zárta, köszönhetően elsősorban annak a 8,6 milliárd forintnyi „egyéb bevételnek”, amely tisztázatlan forrásból, de valahogyan mégis a propagandagyárat üzemeltető cég számlájára ugrott a tavalyi évben.

A Megafon által támogatott véleményvezérek addig élték fénykorukat, amíg a Meta 2025 októberében be nem vezette a politikai hirdetések tiltását az Európai Unióban. Persze utána is voltak próbálkozások a tiltás kijátszására, de egy-két kivételt leszámítva nem jártak különösebb sikerrel. Főleg ahhoz képest, amilyen tempóban és nagyságrendben a rejtélyes forrásból származó pénzt égették a Megafonnál egészen tavaly őszig. Milliárdok mentek el ugyanis a Facebookon és az Instagramon a Fidesz aktuális politikai ellenfeléről készített lejárató videók hirdetéseire.

Úgy látszik azonban, hogy ennek most végleg vége. Június végén a Media1 írta meg, hogy a Megafon lehúzza a rolót, a héten meg az RTL Híradó vette észre, hogy a cégnek már csak hét alkalmazottja van. Apáti Bence exmegafonos szerint pedig abba a hét emberbe már egyetlen korábbi propagandista sem tartozik bele. Na de akkor mivel foglalkoznak most a propagandagyár egykori muskétásai? Ennek jártunk utána.

A legtöbben a mai napig aktívak, és bátran hangoztatják is véleményüket aktuális politikai kérdésekben. Az üzenet és a tartalom sok esetben maradt a régi, annyi különbséggel, hogy differenciáltabb lett a kommunikáció, és megváltozott a közlés stílusa is.

Az ismertebb arcok közül azonban egy ember van, aki úgy tűnik, hogy felhagyott az influenszerkedéssel. Rákay Philip producer, üzletember, televíziós műsorvezető ugyanis a választások másnapján, április 13-án posztolt utoljára a Facebookon. Mindössze annyit írt: „Népek Krisztusa, Magyarország…”.

Alig változott valami

Bohár Dániel, az egyik legismertebb exmegafonos immáron ellenzéki riporterként definiálja magát, és időközben kikerült Facebook-oldalának nevéből a nagybetűs határozott névelő („A”) is, így most már csak simán riporter szerepel a neve után. A propagandista egyébként saját céget alapított június elején BKTS Média Kft. néven, amelynek fő tevékenységeként a film-, videó- és televízióműsor-gyártást jelölte meg.

Tartalom terén azonban nem történt különösebb változás Bohár Dániel munkásságában. Ugyanazzal a cinizmussal gyártja a Facebook-posztokat és -videókat, mint korábban. Annyi a különbség csupán, hogy most már helyet kapnak hosszabb, kifejtősebb interjúk is, csakúgy, mint a június elején indított Substack oldalán.

Az exmegafonos egyébként a Fidesz-frakció munkatársaként faggatta a parlamentben a tiszás politikusokat (sajtóigazolvány hiányában), egészen addig, amíg Forsthoffer Ágnes ki nem tiltotta az Országházból.

Deák Dániel most már kormányfüggetlen politológusként definiálja magát, és a Megafon mellett időközben a XXI. Század Intézetet is otthagyta. A volt propagandista a Különutas műsorában saját maga is bevallotta, hogy a jobboldali nyilvánosság a Fidesz központi akaratát hajtotta végre a választások előtt fegyelmezetten, hierarchikusan.

A Magyar Péter péniszét elemző szakértő kommunikációja egyébként valamelyest konszolidálódott a választásokat követően. Ezt talán az is mutatja, hogy Deák Dániel bírálta Ábrahám Róbert Fidesz-közeli influenszert, amiért az egy rendezvényen „vicsorgó vak embernek” nevezte Kátai-Németh Vilmos szociális minisztert. A kormányfüggetlen politológus elemzéseinek üzenete azonban nem sokat változott, azt leszámítva, hogy a rövid hangulatkeltő videók helyett immáron bővebben fejti ki meggyőződését és kritikáját, amely az esetek többségében valahogy pont egybevág a Fidesz álláspontjával.

Irodalmi szakkör

Kötter Tamás író a választások után visszatalált eredeti mesterségéhez, és a megafonos videók helyett most publicisztikákkal, mély politikai elemzésekkel igyekszik megszólítani követőit.

Valami hasonlóval próbálkozik egyébként Trombitás Kristóf is, aki a saját maga ironikus, cinikus stílusában gyárt különféle tartalmakat a Facebookon. Ebben helyet kapnak rövid, viccesnek szánt kiírások, reakcióvideók és hosszabb, aktuálpolitikai vagy történelmi írások, amelyeket esetenként szépirodalmi jellemzőkkel is felruház a szerző.

Filep Dávid, művésznevén „A kopasz” is írói pályára tör, nemrég jött elő egy könyvvel „Állj fel!” címmel, amely a Fidesz vereségének tanulságait igyekszik körbejárni. A volt propagandista egyébként azt a nemes célt tűzte ki magának, hogy felépít egy általa nemzetinek nevezett nyilvánosságot. Ennek okán társaival elindították a Nemzeti Kommunikációs Hálózatot, amelyhez a propagandista a követői anyagi hozzájárulását kéri. Filep Dávidot egyébként saját oldalán is lehet támogatni, ha valaki esetleg még kedvet kapna hozzá a Megafon milliárdos digitális kútmérgezése után.

Hír TV

Déri Stefi továbbra is a Hír TV munkatársa, ám a közelmúltban emlékezetes pillanatokat okozott a független nyilvánosság számára, amikor egyik műsorában arról panaszkodott Havasi Bertalannak, hogy milyen nehéz a piacról megélni. Az exmegafonos műsorvezető egyébként nem túl aktív a Facebook-oldalán, műsoraiból szokott javarészt részleteket posztolni.

Apáti Bence is rendszeresen látogatja a Hír TV stúdióját. Leginkább a Troll című műsorban fejti ki véleményét az aktuálpolitikai történésekről, állítása szerint ingyen és bérmentve. Az exmegafonos új ars poeticája egyébként, hogy fizetés nélkül is elmondja a véleményét, és nem borul le Magyar Péter „messiás úr” lábai elé. Ennek megfelelően szerinte ideje lenne leszállni a propagandista kifejezésről az esetében.

Fidesz-frakció

Mint ismert, a korábbi megafonos propagandisták közül már ketten is az ellenzéki Fidesz-frakciót erősítik. Szűcs Gábor a lista 218. helyéről esett be a 44 fős frakcióba, a héten pedig bejelentették, hogy Hortay Olivér a távozó Szijjártó Pétert váltja a parlamentben.