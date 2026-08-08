Engedély nélkül kezdhet kutat fúrni egy Donald Trumphoz köthető amerikai olajvállalat Grönlandon

olaj;Grönland;Donald Trump;

2026-08-08 10:48:00 CEST

Az amerikai elnök eközben ismét a sarkvidéki sziget elfoglalásával fenyegetőzik.

Ismét látványosan Grönlanddal packázik Donald Trump: egy, az amerikai elnökhöz köthető olajtársaság kutak ásására készül a sarkvidéki szigeten, anélkül, hogy arra engedélyt kapott volna a helyi hatóságoktól - számolt be róla a The Guardian.

A cikk szerint az elmúlt napokban a helyszínre is vittek néhány fúráshoz szükséges eszközt. Történik mindez úgy, hogy eközben Donald Trump ismét a Dániához tartozó sziget elfoglalásával fenyegetőzik, ennek elsődleges platformjául ismét saját közösségi oldalát, a Truth Social-t használva. Az amerikai elnök egy olyan képet tett közzé, amin egy grönlandi falu egén megjelenve rájuk köszön: „Helló, Grönland!”

A grönlandi kormány határozott figyelmeztetést adott ki az ügyben, miszerint az eszközök partra szállítására sem adtak ki semmilyen engedélyt. „Minden jövőbeli logisztikai kérdést az ásványkincs-hatóságnak kell jóváhagynia – mielőtt azok végrehajtásra kerülnének” - jelezte közleményében a kabinet.

A tavaly alapított texasi Greenland Energy vállalat - amely tehát jelen állás szerint kirabolni igyekszik a sarkvidéki sziget olajkészletét - vezetői azt állítják, hogy 1 billió dollár értékű nyersolaj rejtőzhet a Jameson Land régióban, ezért bejelentették, hogy 60 millió dollárt költenek két kút fúrására.

Grönland 2021-ben környezetvédelmi okokból leállította az új olajengedélyek kiadását, kivételt ez alól eddig a 80 Mile nevű brit vállalat kapott, amelynek engedélyezték, hogy Jameson Landben kutasson. Larry Swets, a Greenland Energy elnöke és nagy arányú részvényese egyébként azt állította, hogy a projektjük „nem kapcsolódik az amerikai annektáláshoz”. A cég a Guardian kérdéseire azonban nem reagált.

Tárgyalások azért zajlanak a grönlandi kabinettel, legalábbis egy, a részvényeseknek csütörtökön kiküldött levélben az áll, hogy „a projektvezetés és a grönlandi szabályozó és felügyeleti hatóságok közötti közelmúltbeli magas szintű találkozók konstruktívak voltak, és továbbra is biztatónak találjuk a fúráshoz szükséges fennmaradó engedélyek megszerzése felé tett előrelépést.”

A Guardian megjegyzi, a helyzet Grönland számára azért is rettentően kényes, mert ha engedélyt adnak a fúrásra, azzal természetvédelmi területet is sértenek, ha viszont megtagadják, akkor félő, hogy Donald Trump még agresszívabb imperialista nyomásgyakorlásba kezd. A grönlandi kormány egyelőre úgy nyilatkozott, hogy „nem lenne arányos” követelni a már helyszínre vitt berendezések eltávolítását, és az engedély iránti kérelem elbírálása még folyamatban van.