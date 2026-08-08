Elérte Japán déli részét a Delfin tájfun, Kína keleti partvidéke felé tart

Kína;Japán;tájfun;

2026-08-08 08:18:00 CEST

Csöcsiang tartományban a legmagasabb fokozatú tájfunriasztást rendelték el, leállították a kikötők működését, és felfüggesztettek 162 kompjáratot. A ningpói repülőtér szombat késő estétől bezár, vasárnap pedig valamennyi járatát törli.

Elérte szombaton a Japán déli részén fekvő Okinavát a Delfin tájfun; öt ember könnyebben megsérült, mintegy 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar Kína keleti partvidéke felé halad, ahol várhatóan vasárnap késő este vagy hétfő hajnalban ér partot.

A japán meteorológiai ügynökség szerint a tájfun szombat délelőtt az Okinavához tartozó Kume-szigettől mintegy 160 kilométerre északnyugatra járt, tartós szélsebessége elérte az óránkénti 162 kilométert, a széllökéseké pedig a 216 kilométert.

Az okinavai hatóságok tájékoztatása szerint öt idős ember sérült meg a viharban, egyikük állapota sem súlyos. Az ANA és a Japan Airlines több térségbeli járatát törölte.

Kínában Csöcsiang tartományban a legmagasabb fokozatú tájfunriasztást rendelték el, leállították a kikötők működését, és felfüggesztettek 162 kompjáratot. A ningpói repülőtér szombat késő estétől bezár, vasárnap pedig valamennyi járatát törli. Több turisztikai látványosságot bezártak, Ningpóban pedig a hétvégére az oktatási intézmények működését is felfüggesztették.

A kínai meteorológiai szolgálat szerint a Delfin várhatóan vasárnap késő este vagy hétfő hajnalban, Csöcsiang és Fucsien tartomány között éri el a szárazföldet.