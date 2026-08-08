Keddig maradnak az extrém hőség miatt bevezetett intézkedések a Postán

Magyar Posta;nyitvatartás;extrém hőség;

2026-08-08 10:00:00 CEST

Szombaton az 50 ezer fő feletti településeken és Budapest kerületeiben legalább egy posta 16 óráig üzemel, míg a többi 12 órakor bezár.

A Magyar Posta keddig tartja fent az extrém hőség miatt ideiglenesen elrendelt intézkedéseit - közölte a társaság a honlapján szombaton.

Szombaton az 50 ezer fő feletti településeken és Budapest kerületeiben legalább egy posta 16 óráig üzemel, míg a többi 12 órakor bezár. A kisebb településeken 12 óráig nyújtanak postaszolgáltatást.

Közölték: hétfőn-kedden a nem klimatizált posták továbbra is 12 órakor bezárnak, a nem klimatizált posták listája elérhető a társaság honlapján.

A kézbesítők pedig csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispostájukra.

A munkatársak egészségének védelme érdekében hozott intézkedések miatt a csomagfeldolgozásban és kézbesítésben előfordulhatnak lassulások, amiért az ügyfelek megértését kérték.