Vitézy Dávid: 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Mészáros Lőrinchez köthető magántőkealap

Vitézy Dávid;Mészáros Lőrinc;vagyonvisszaszerzés;

2026-08-08 09:28:00 CEST

A miniszter szerint halad a vagyonvisszaszerzés.

Haladunk a vagyonvisszaszerzéssel: 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Mészáros Lőrinchez köthető magántőkealap - jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon.

A tárcavezető felidézi, hogy az Orbán-kormány tavaly év végén és idén januárban több tízmilliárd forint közpénzből megvásárolta az állam számára az elektronikus útdíjrendszer három kulcsszereplőjét, a Kupon Portfólió Kft.-t, a Setech Flotta Kft.-t és az i-Cell Mobilsoft Zrt.-t összesen mintegy 64,5 milliárd forintért. A Kupon Portfólió és a Setech Flotta korábban a Mészáros Lőrinchez köthető Prime Tech Magántőkealap tulajdonában állt. Vitézy szerint a tranzakciót már Lázár János döntése idején is komoly kritikák érték: sokan vitatták, hogy szükség volt-e egyáltalán a cégek megvásárlására, illetve indokolt volt-e az állam által kifizetett vételár.

„Éppen ezért rendeltük el az ügylet teljes körű jogi és gazdasági átvilágítását. Ennek során derült ki, hogy a Kupon Portfólió adásvételi szerződésébe bekerült egy olyan rendelkezés is, amely szerint a társaság 2025-ös nyeresége még a korábbi tulajdonost illette volna meg. Ennek terhére a korábbi tulajdonos már 2,27 milliárd forint osztalékelőleget fel is vett. Mi ezt nem fogadtuk el automatikusan. A közpénzek védelme érdekében nem támogattuk a 2025-ös osztalék kifizetését, ezért az immár állami tulajdonú társaság jogi lépéseket tett, és felszólította a korábbi tulajdonost az osztalékelőleg visszafizetésére. Az összeg 2026. augusztus 5-én meg is érkezett, így a 2,27 milliárd forint végül nem a korábbi tulajdonosnál, hanem az állami társaság eredménytartalékában maradt” - írta Vitézy Dávid.

A miniszter szerint az elmúlt években túl sok olyan szerződés született a közlekedési ágazatban, amelynek elsődleges nyertesei nem az utasok, nem a fuvarozók és nem is a magyar adófizetők voltak, hanem egy szűk gazdasági kör, ezért indították el a háttérintézmények és az állami közlekedési társaságok működésének átfogó átvilágítását. Ennek keretében minden olyan ügyletet felülvizsgálnak, ahol felmerül, hogy a közpénzekkel nem a magyar emberek érdekében gazdálkodtak. Ahol jogsértés gyanúja merül fel, megteszik a szükséges jogi lépéseket, ahol pedig lehet, visszaszerzik a magyar adófizetők pénzét - ígérte a tárcavezető.

„Ez a 2,27 milliárd forint már visszakerült oda, ahová való: a magyar államhoz. És ez még csak egy kisebb tételnek számít. Már most látszik, hogy több olyan, még Lázár János minisztersége idején meghozott döntés is született, amely súlyos milliárdokba kerülhetett volna a magyar adófizetőknek. Ezt a döntést még időben sikerült megállítanunk. A következő hónapokban ugyanilyen következetességgel vizsgálunk felül minden olyan ügyletet, ahol felmerül, hogy a magyar adófizetők érdekei sérülhettek” - zárta bejegyzését Vitézy Dávid.