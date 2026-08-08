Meghalt Lionel Messi édesapja

Jorge Messi pénteken 22 órakor elhunyt az argentin Rosarióban – számolt be róla elsőként az Infobae.
Később az Argentin Labdarúgó Szövetség is írt a halálhírről.
A 68 éves férfi egészségi problémáiról már a nyári világbajnokság idején lehetett tudni. Lionel Messi akkor arról beszélt, hogy családja nehéz időszakon megy keresztül, a család pedig később közölte, hogy Jorge Messi orvosi felügyelet alatt áll.
A világbajnokság alatt az argentin Luzu TV-ben tévesen be is jelentette az édesapa halálhírét, ám később hivatalosan cáfolták azt, mindez a televíziós stáb egy részének menesztését is eredményezte.
Jorge Messi felesége, Celia Cuccittini mellett négy gyermeket – Lionelt, Rodrigót, Matíast és María Solt – hagyott hátra.