Meghalt Lionel Messi édesapja

gyász;Lionel Messi;édesapa;

2026-08-08 15:06:00 CEST

Hosszú betegség után, 68 éves korában meghalt Jorge Messi, a nyolcszoros aranylabdás argentin futballista, Lionel Messi édesapja és egykori menedzsere.

Jorge Messi pénteken 22 órakor elhunyt az argentin Rosarióban – számolt be róla elsőként az Infobae.

Később az Argentin Labdarúgó Szövetség is írt a halálhírről.

A 68 éves férfi egészségi problémáiról már a nyári világbajnokság idején lehetett tudni. Lionel Messi akkor arról beszélt, hogy családja nehéz időszakon megy keresztül, a család pedig később közölte, hogy Jorge Messi orvosi felügyelet alatt áll.

A világbajnokság alatt az argentin Luzu TV-ben tévesen be is jelentette az édesapa halálhírét, ám később hivatalosan cáfolták azt, mindez a televíziós stáb egy részének menesztését is eredményezte.

Jorge Messi felesége, Celia Cuccittini mellett négy gyermeket – Lionelt, Rodrigót, Matíast és María Solt – hagyott hátra.