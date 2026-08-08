Óriási vereségbe szaladt Angyalföldön a ZTE

Vasas;Zalaegerszeg;NBI;

2026-08-08 17:55:00 CEST

A Vasas hazai pályán magabiztosan, 5-0-a legyőzte a ZTE együttesét a labdarúgó NB I harmadik fordulójának szombati játéknapján. Az újonc angyalföldi csapat már a 7. percben kétgólos előnyben volt, az 52. perctől pedig emberelőnyben futballozott.

Koszta Márk révén már a 38. másodpercben megszerezte a vezetést a Vasas, majd a 7. percben rossz zalai passz után - Gundel-Takács Bence hozta nehéz helyzetbe Szendrei Norbertet kapujától 23 méterre - a szemfüles Rab Boldizsár megelőző szereléséből a labda Urblík Jozef elé került, az első angyalföldi találatnál gólpasszt adó játékos pedig ziccerben nem hibázott. A kétgólos hátrány után idő kellett a vendégeknek, hogy rendezzék a soraikat, de hiába szőtték a mezőnyben szép adogatásokkal akcióikat, csupán Maxsuell távoli, lécről a kapu mögé jutó lövésénél veszélyeztették a kaput a 18. percben. Nem úgy a Vasas, amely hátul jól zárt, abból aztán gyors átmenettel vezetett veszélyes kontrákat. Leginkább Gundel-Takács érdeme volt, hogy nem nőtt a különbség: a zalai kapus Koszta és Pávkovics fejesét, majd Rab tekerését védte bravúrral.

A második félidő elején Tóth Milán száguldott ziccerben, Joseth Peraza azonban buktatta. Zimmermann Márió játékvezető először büntetőt ítélt, a vétkesnek pedig sárga lapot mutatott fel, amit aztán a VAR-ellenőrzés után szabadrúgásra és piros lapra változtatott. Bár az a hazai lehetőség kimaradt, az 55. percben Koszta villant, és egy csel után éles szögből zúdította a labdát a rövid, bal felsőbe. Kevéssel később Kovácsréti Márk bombázott a kapufára. Percekig kevés energiát fektetett a játékba a Vasas, a ZTE erejéből pedig semleges területen némi labdatartásra futotta, és egy szöglet utáni kapufára a 71. percben. Hármas csere vitt aztán lendületet a házigazda csapatba, amely a 79. percben ismét kihasználta a zalai védelem bizonytalanságát és Horváth Rajmund laposan a rövid, bal alsóba talált. A 86. percben Urblík adta meg a kegyelemdöfést, miután 22 méterről kilőtte a hosszú, bal felső sarkot.

A ZTE hazai győzelme mellett a második idegenbeli meccsét is elveszítette a fővárosban - a nyitókörben az MTK otthonában kapott ki 3-0-ra -, míg a Vasas továbbra is veretlen: a bajnok ETO, valamint az ezüstérmes és Magyar Kupa-győztes Ferencváros elleni döntetlen után első győzelmét aratta, méghozzá az előző MK-idény döntősével szemben.

Vasas-ZTE 5-0 (2-0)

Illovszky Rudolf Stadion, 2440 néző, Jv.: Zimmermann

Gólszerző: Koszta (1., 55.), Urblík J. (7., 86.), Horváth R. (79.)

Sárga lap: Doktorics (35.), illetve Amato (28.), Lopez (94.)

Piros lap: Peraza (52.)

Vasas: Engedi - Pávkovics (Girsik, 83.), Iyinbor, Csóka D., Doktorics - Sztojka (Banó-Szabó, 76.) - Kovácsréti (Horváth R., 76.), Urblík J., Rab, Tóth M. (Molnár Cs., 76) - Koszta (Pálinkás, 83.)

Zalaegerszeg: Gundel-Takács - Csonka (Lopez, 62.), Peraza, Diogo Silva, Garai (Henrique, a szünetben) - Amato, Szendrei N. - Kiss B. (Rózsa, 54.), Maxsuell (Maigana, 77.), Calderón - Skribek (Babos, 62.)