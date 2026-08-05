Robbanóanyagot szállító drónt találtak a lipcsei repülőtéren egy ukrán teherszállító gép közelében

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2026-08-05 19:25:00 CEST

A német terrorellenes ügyészség és a szászországi rendőrség vizsgálja az esetet; egy leszállását megszakító DHL-gép közben ismeretlen tárggyal ütközött a levegőben.

Robbanóeszközt szállító drónt találtak a lipcsei repülőtér teherforgalmi területén, ezért több járatot más repülőtérre irányítottak, a szerkezet vizsgálatához pedig tűzszerészrobotot vetettek be - írja a Guardian.

A történtek ügyében a drezdai ügyészség terrorellenes egysége és a szászországi rendőrség nyomoz.

A hatóságok közlése alapján a drónt szerda éjszaka vette észre a repülőtér egyik alkalmazottja a déli futópálya közelében, a teherszállítás biztonsági területén. Sajtóértesülések szerint a szerkezetet egy ukrán Antonov teherszállító repülőgép közelében találták. A drónon ismeretlen robbanóeszköz volt. A lipcsei repülőtér kritikus infrastruktúrának minősül.

Az eset idején egy DHL-teherszállító repülőgépnek meg kellett szakítania a leszállását. Miközben a gép ismét emelkedni kezdett, ismeretlen tárggyal ütközött a levegőben, majd egy másik repülőtéren biztonságosan leszállt. A rendőrség és az ügyészség azt közölte, hogy az utasok és a repülőtéri dolgozók élete, illetve biztonsága nincs veszélyben, a személyforgalmat pedig nem érinti az intézkedés.

Német sajtóértesülések szerint a nyomozók több lehetőséget vizsgálnak, köztük azt is, hogy Oroszország németországi ukrán eszközök ellen tervezett támadása állhatott a történtek mögött. Moszkva egyelőre nem kommentálta az esetet. Biztonsági szakértők úgy értékelték, hogy amennyiben bebizonyosodna a Kreml szerepe, az tovább élezhetné a Németország és Oroszország közti feszültséget.

Németországban és más európai országokban az elmúlt időszakban több engedély nélküli, gyanús drónrepülést észleltek repülőterek, katonai létesítmények, kikötők és logisztikai vállalatok közelében. Egyes esetekben az európai kormányok orosz ügynököket vádoltak azzal, hogy ők álltak a drónrepülések mögött, Moszkva azonban tagadta az érintettségét.

Az európai biztonsági szervek 2024-ben olyan csomagokba rejtett gyújtószerkezeteket is vizsgáltak, amelyek több helyen kigyulladtak. Ezek közül néhányat a DHL lipcsei raktárában, másokat Európán áthaladó teherszállítmányokban találtak meg.

Tobias Meyer, a DHL vezérigazgatója azt mondta, a társaságnak vannak tervei az ilyen helyzetek kezelésére, és igyekeznek a lehető legkisebbre csökkenteni az ügyfeleket érő fennakadásokat.