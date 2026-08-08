2-1-re kikapott az FTC a Real Madridtól

Ferencváros;labdarúgás;Real Madrid;barátságos mérkőzés;

2026-08-08 21:20:00 CEST

A rohamok többségét állták a zöld-fehérek, de egyenlíteniük nem sikerült.

Az FTC labdarúgócsapata 2-1-re kikapott szombaton a Real Madridtól barátságos mérkőzésen a Groupama Arénában.

A házigazdák az első, majd a második félidőre is rotált csapatot küldtek pályára, míg a madridiaknál Federico Valverde kivételével tartalékok és fiatalok kezdtek, és a szünet után érkezett pár kulcsember. A sokáig mezőnyfölényben futballozó Real az első félidő végén és a második elején volt eredményes - Mario Rivas és Carlos Espi talált a kapuba -, a Ferencváros az 57. percben szépített Kenan Kodro révén, majd kijött a szorításból, de egyenlítenie nem sikerült.

A kora reggeli kellemes időnek délutánra nyoma sem maradt, de a stadionon belül nem érződött a kánikula. A beléptetés a szokottnál egy fokkal lassabban ment, fél órával a kezdés előtt hosszú sorokban kígyóztak az emberek. A kezdésre azért így is megteltek a szektorok, és fokozott médiafigyelem mellett elkezdődött a mérkőzés.

A nézők között ezúttal a szokottnál jóval többen viselték a vendégcsapat fehér alapmezét, amivel azért olyan nagyon nem tűntek ki a tömegből. Nem úgy a pályán kedvenceik, akik a méregzöld idegenbeli szerelésükben játszottak, míg a hazaiak új, halvány arany árnyalatú, tört fehér színű mezükben léptek pályára.

Az első félidőben a labdabiztos, robbanékony madridiak irányítottak, de a szervezett FTC állta a rohamokat, és néha még akciókat is vezetett. A 15. perc környékétől a házigazda beszorult a tizenhatosára, másodpercekig tudta csak megtartani a labdát, a Real-játékosok részéről egymás után jöttek a távoli, de pontatlan kísérletek.

A 37. percben Endrick suhant át a védősoron, de a kifutó Dibuszban elakadt az emelése. A 41. percben góllá érett a Real fölénye: Arda Güler szöglete átszállt a hosszúra, ott az üresben lévő Ciria nyeste vissza a labdát a kapu elé, a tömegben Rivas csúsztatott a kapuba.

A második félidő elején a Real formás adogatás végén ziccerig vitt egy akciót, Carlos Espinek rutinmunka volt a kapuba lőnie. Erre az 57. percben válaszolt a házigazda: Zachariassen jobb oldali beadását a rövidről Kodro vágta a bal alsóba. Kijött a szorításból Ferencváros, a gyenge közepes iram mellett a hazai akciók gyakran jutottak el a Real tizenhatosáig, de újabb gól már egyik oldalon sem született.