A magyar férficsapat arany-, Tamás Botond ezüstérmes lett az isztambuli öttusa-Eb-n

aranyérem;férfiak;öttusa Európa-bajnokság;

2026-08-08 22:07:00 CEST

A magyar küldöttség öt éremnél tart.

Aranyérmet nyert a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszár Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli öttusa-Európa-bajnokság férfiversenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszár 12. lett.

A férfiaknál hat magyar induló volt, de a szerdai selejtezőből az országokra vonatkozó korlátozás miatt csak négy juthatott tovább. Ez Tamás, Szép és Koleszár mellett a 2024-ben világbajnok Bőhm Csabának sikerült, aki azonban a pénteki elődöntőben csoportjában tizedik lett, azaz éppen lemaradt a fináléról.

Mivel a 18-as fináléba a franciák és az ukránok jutottak még be legalább három fővel, már a rajt előtt biztos volt a magyar csapatérem.

A szombat délutáni döntőben Tamás Botond volt az egyedüli magyar, aki vívásban negyeddöntőbe jutott, mégpedig a török Kivanç Taşyaran 4-1-es legyőzésével. A nyolc között aztán már ő is vereséget szenvedett, az olasz Giorgio Malantól kapott ki 5-3-ra, ezzel hetedikként zárta az első számot. Az akadályokon 29,27 másodperc alatt jutott túl, ez 11. helyet ért számára ebben a szakaszban, összesítésben pedig maradt hetedik. A 100 méteres úszásban megerősítette pozícióját az élcsoportban azzal, hogy 54,57 másodperccel harmadik lett. Az öt lövészettel megszakított 5x600 méteres futást ötödikként kezdte, öt másodpercre volt a dobogótól és 19-re az első helytől. A második kör végére már a 2-4. helyen érkezett a harmadik lövészetre, amelyből másodikként ment ki, és ezt a pozícióját végig magabiztosan őrizte. Csak az orosz Jegor Gromadszkijt nem tudta utolérni. A harmadik helyre a hátulról felzárkózó Malan jött fel. Tamás az összetett számban 10:13.97 perccel a hetedik legjobb volt.

A 2024-ben vb-ezüstérmes Szép Balázsnak a csütörtöki körvívásban elért eredménye miatt már a nyolcaddöntőért is vívnia kellett a táblán. Ezt a fordulót szép fordítással, 5-4-es eredménnyel sikerrel vette a lengyel Łukasz Gutkowskival szemben, a következő asszójában azonban 5-3-ra kikapott a francia Valentin Belaud-tól, ezzel 16. lett. Az akadálypálya teljesítéséhez 31,87 másodpercre volt szüksége, ami a 16. eredmény volt. Ezzel a 17. helyről várta a harmadik számot. A medencében 55,98 másodperccel hetedik lett, a kombinált szám előtt pedig a 16. helyen állt. Innen öt pozíciót tudott javítani azzal, hogy 10:05.73 perccel a harmadik legjobb volt a kombinált számban.

A tavalyi Eb-n második Koleszár Mihály a táblavívás nyolcaddöntőjében 4-0-ra kikapott a német Marvin Faly Dogue-tól, és 13.-ként zárta az első számot. A másodikban sem tudott javítani, mert az akadálypályán hibázott. Ugyanolyan lendülettel kezdett, mint az elődöntőben, melyet nagyszerű tempóban haladva megnyert, és ezúttal is szinte repülve jutott túl a billenő létrákon. A következő függeszkedőszakaszon azonban az elrugaszkodás után a második elemet akarta elkapni, de nem sikerült neki, ezért ezt a részt újra kellett kezdenie. A 31,71 másodperces eredményével a 14. helyen végzett, és 15. volt az úszás előtt. A 100 métert 56,20 másodperccel nyolcadikként zárta, a lövészetes futásnak pedig a 14. pozícióból vágott neki. Végül 12. lett úgy, hogy az utolsó részben 10:15.49 perccel a kilencedik eredményt érte el.

Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője az MTI-nek nyilatkozva kiemelte, hogy Tamás Botond utolsó éves juniorként az ezüstéremmel letette a névjegyét a felnőttek között. Emlékeztetett rá, hogy a korosztályos vb-n és Eb-n nem tudott érmet nyerni, emiatt kicsit csalódott volt, de most megmutatta, mire képes. – Nagyon elkötelezett, tudatos versenyző, aki kiváló edzők irányításával készül” – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy stabilan hozta a számokat, nem követett el komoly hibát. Utalt arra is, hogy már a selejtezőben és az elődöntőben is remekül versenyzett. – Nagyon ügyesek voltak a fiúk, bár akadtak hibák, de ez a harmadik napon már előfordul – mondta a csapat összteljesítményéről. Kiemelte, hogy nagyon erős és kiegyensúlyozott a férfimezőny, így már a selejtezőből sem egyszerű továbbjutni, az elődöntőben pedig szinte mindenkinek a maximumot kell nyújtania. Koleszár akadálypályás hibájára kitérve azt mondta, éremről volt szó, kockáztatni kellett, és ami a bemelegítésnél sikerült, az versenykörülmények között nem.

„Ilyenkor két-három centiméteren múlik, hogy eléri-e valaki a fogást, de muszáj megpróbálni” – tette hozzá. Ugyanakkor jelezte: a tapasztalatokat le kell szűrni, a hibákat meg kell nézni, és meg kell találni rájuk a megoldásokat.

A nők délelőtti döntőjében szintén aranyérmet nyert a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita hármas, egyéniben pedig Guzi a dobogó harmadik fokára állhatott.

A magyar küldöttség öt éremnél tart. Az első napon, hétfőn második lett Rajncsák Diána és Varga Orsolya női váltóban.