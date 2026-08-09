Románia;Erdély;támadás;mentőautó;szervkereskedelem;hatóságok;rémhírkeltés;

2026-08-09 12:31:00 CEST

Mentőkre támadtak feldühödött helyiek egy erdélyi faluban, mert azt hitték, szervkereskedők

A mentőautó sofőrjének súlyos szemsérülését okozó erőszakhoz az vezetett, hogy egy a TikTokon terjesztett rémhírnek hitelt adtak a récekeresztúri emberek.