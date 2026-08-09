Mentőkre támadtak feldühödött helyiek egy erdélyi faluban, mert azt hitték, szervkereskedők

Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak az erdélyi Récekeresztúron (Recea-Cristur) feldühödött falusiak egy mentőautóra az úgynevezett fekete mentőről szóló rémhírek hatására, súlyos szemsérülést okozva a jármű vezetőjének – közölte a bukaresti egészségügyi minisztérium vasárnap.
Az erőszak azután harapózott el, hogy a Kolozs megyei mentőszolgálat járműve szombat este egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométernyire lévő faluban, de a település központjában két személyautóval eltorlaszolták az útját, megállásra kényszerítették és többen rátámadtak.
A rendőrség szerint a támadás azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefügésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak Románia településein, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok felhívták a lakosság figyelmét: csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból tájékozódjanak és ne osszanak meg a közösségi médiában terjedő rémhíreket.