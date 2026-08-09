Orbán Viktor egy milliárdossal, Hatvanpuszta főépítészével és a Mol vezérigazgató-helyettesével szórakozott a szerb trombitafesztiválon

Szerbia;fesztivál;MOL;Orbán Viktor;Hatvanpuszta;Világi Oszkár;

2026-08-09 11:35:00 CEST

A vendégekkel szelfizgető volt miniszterelnök kíséretének egyik tagja a műemlékrombolásért a tervezéstől egy évre eltiltott Taraczky Dániel volt. Világi Oszkár már régi barátként vett részt a vidám eseményen.

„Orbán Viktor a gučai trombitafesztiválon élvezte Dragačevo hangulatát. Láthatóan jókedvűen, barátai társaságában és testőr nélkül sétált az utcákon, és nem utasította vissza azokat a fesztiválozókat, akik közös fényképet kértek tőle” – idézte Facebook-oldalán Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró a szerb RINA hírügynökség szombati beszámolóját a volt magyar miniszterelnök szórakozásáról.

Mi is írtunk arról még pénteken, hogy megjelent két fotó, amint Orbán Viktor sörrel lazít magyar energiaválság közben a szerb trombitafesztiválon. Akkor a 444 vette észre azt a cikket, amelyet a Glas zapadne Srbije (GZS) nevű regionális portál írt a magyar exkormányfő jelenlétéről Nyugat-Szerbiában fekvő Gučában. Orbánról, akinek az elmúlt napokban egy szava sem volt a kritikus magyarországi helyzetről, most a RINA fotókat és egy rövid videót is közzétett a sétáló és a résztvevőkkel fotózkodó kormányfőről.

Az Orbán Viktor jobbján és balján sétáló két férfi egyike Világi Oszkár szlovákiai magyar milliárdos, a MOL által tulajdonolt Slovnaft olajtársaság volt vezetője és a Mol jelenlegi vezérigazgató-helyettese, egyben a dunaszerdahelyi FK DAC 1904 focicsapat többségi tulajdonosa, a kormányfő régi barátja a RINA szerint is. – A másik, szemüveges férfi a videón pedig Taraczky Dániel, aki számos közpénzből finanszírozott építkezés közbeszerzésének nyertese, és az Orbán család hatvanpusztai birtokának főtervezője – jegyezte meg Panyi Szabolcs.

Lapunk is beszámolt korábban a VálaszOnline által megszerzett határozat alapján Tarackyt elmarasztalta a Magyar Építész Kamara etikai-fegyelmi bizottsága. Az Orbán család építésze, aki fellebbezett a döntés ellen, műemlékrombolás miatt egy évre felfüggesztették a kamarai tagságát, ami azt jelenti, hogy az idő alatt nem tervezhet. A bizottság 2026 májusában első fokon megállapította, hogy Taraczky jogszabályt és szakmai etikai szabályokat sértett, és kiszabott rá még 800 ezer forintos bírságot és eljárási költséget is.