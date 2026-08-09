Orbán Viktor egy milliárdossal, Hatvanpuszta főépítészével és a Mol vezérigazgató-helyettesével szórakozott a szerb trombitafesztiválon

„Orbán Viktor a gučai trombitafesztiválon élvezte Dragačevo hangulatát. Láthatóan jókedvűen, barátai társaságában és testőr nélkül sétált az utcákon, és nem utasította vissza azokat a fesztiválozókat, akik közös fényképet kértek tőle” – idézte Facebook-oldalán Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró a szerb RINA hírügynökség szombati beszámolóját a volt magyar miniszterelnök szórakozásáról.
Mi is írtunk arról még pénteken, hogy megjelent két fotó, amint Orbán Viktor sörrel lazít magyar energiaválság közben a szerb trombitafesztiválon. Akkor a 444 vette észre azt a cikket, amelyet a Glas zapadne Srbije (GZS) nevű regionális portál írt a magyar exkormányfő jelenlétéről Nyugat-Szerbiában fekvő Gučában. Orbánról, akinek az elmúlt napokban egy szava sem volt a kritikus magyarországi helyzetről, most a RINA fotókat és egy rövid videót is közzétett a sétáló és a résztvevőkkel fotózkodó kormányfőről.Megjelent két fotó, Orbán Viktor sörrel lazít magyar energiaválság közben a szerb trombitafesztiválon
Az Orbán Viktor jobbján és balján sétáló két férfi egyike Világi Oszkár szlovákiai magyar milliárdos, a MOL által tulajdonolt Slovnaft olajtársaság volt vezetője és a Mol jelenlegi vezérigazgató-helyettese, egyben a dunaszerdahelyi FK DAC 1904 focicsapat többségi tulajdonosa, a kormányfő régi barátja a RINA szerint is. – A másik, szemüveges férfi a videón pedig Taraczky Dániel, aki számos közpénzből finanszírozott építkezés közbeszerzésének nyertese, és az Orbán család hatvanpusztai birtokának főtervezője – jegyezte meg Panyi Szabolcs.Lemondott egyetemi kuratóriumi tagságáról Csányi Sándor, Világi Oszkár és Váradi József is
Lapunk is beszámolt korábban a VálaszOnline által megszerzett határozat alapján Tarackyt elmarasztalta a Magyar Építész Kamara etikai-fegyelmi bizottsága. Az Orbán család építésze, aki fellebbezett a döntés ellen, műemlékrombolás miatt egy évre felfüggesztették a kamarai tagságát, ami azt jelenti, hogy az idő alatt nem tervezhet. A bizottság 2026 májusában első fokon megállapította, hogy Taraczky jogszabályt és szakmai etikai szabályokat sértett, és kiszabott rá még 800 ezer forintos bírságot és eljárási költséget is.Műemlékrombolás miatt egy évre eltiltotta Hatvanpuszta építészét a szakmai kamara, Taraczky Dániel fellebbezVisszavonta a Hadházy Ákos ellen tett beadványát Orbán Viktor édesapjaLévai Anikó irányította a munkásokat Hatvanpusztán