Szerbia;fesztivál;MOL;Orbán Viktor;Hatvanpuszta;Világi Oszkár;

Orbán Viktort Európa védelmezőjeként hirdeti az idei tusványosi fesztivál egyik résztvevője pólója

Orbán Viktor egy milliárdossal, Hatvanpuszta főépítészével és a Mol vezérigazgató-helyettesével szórakozott a szerb trombitafesztiválon

A vendégekkel szelfizgető volt miniszterelnök kíséretének egyik tagja a műemlékrombolásért a tervezéstől egy évre eltiltott Taraczky Dániel volt. Világi Oszkár már régi barátként vett részt a vidám eseményen. 

„Orbán Viktor a gučai trombitafesztiválon élvezte Dragačevo hangulatát. Láthatóan jókedvűen, barátai társaságában és testőr nélkül sétált az utcákon, és nem utasította vissza azokat a fesztiválozókat, akik közös fényképet kértek tőle” – idézte Facebook-oldalán Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró a szerb RINA hírügynökség szombati beszámolóját a volt magyar miniszterelnök szórakozásáról.

Mi is írtunk arról még pénteken, hogy megjelent két fotó, amint Orbán Viktor sörrel lazít magyar energiaválság közben a szerb trombitafesztiválon. Akkor a 444 vette észre azt a cikket, amelyet a Glas zapadne Srbije (GZS) nevű regionális portál írt a magyar exkormányfő jelenlétéről Nyugat-Szerbiában fekvő Gučában. Orbánról, akinek az elmúlt napokban egy szava sem volt a kritikus magyarországi helyzetről, most a RINA fotókat és egy rövid videót is közzétett a sétáló és a résztvevőkkel fotózkodó kormányfőről.

Az Orbán Viktor jobbján és balján sétáló két férfi egyike Világi Oszkár szlovákiai magyar milliárdos, a MOL által tulajdonolt Slovnaft olajtársaság volt vezetője és a Mol jelenlegi vezérigazgató-helyettese, egyben a dunaszerdahelyi FK DAC 1904 focicsapat többségi tulajdonosa, a kormányfő régi barátja a RINA szerint is. – A másik, szemüveges férfi a videón pedig Taraczky Dániel, aki számos közpénzből finanszírozott építkezés közbeszerzésének nyertese, és az Orbán család hatvanpusztai birtokának főtervezője – jegyezte meg Panyi Szabolcs.

Lapunk is beszámolt korábban a VálaszOnline által megszerzett határozat alapján Tarackyt elmarasztalta a Magyar Építész Kamara etikai-fegyelmi bizottsága. Az Orbán család építésze, aki fellebbezett a döntés ellen, műemlékrombolás miatt egy évre felfüggesztették a kamarai tagságát, ami azt jelenti, hogy az idő alatt nem tervezhet. A bizottság 2026 májusában első fokon megállapította, hogy Taraczky jogszabályt és szakmai etikai szabályokat sértett, és kiszabott rá még 800 ezer forintos bírságot és eljárási költséget is.

V. Németh Zsolt ellentmondott Lázár János korábbi kritikájának is, hogy nem építettek víztározókat. Ahhoz ezer milliárd forint kellett  volna, amelyet nem kapott az ágazat, és elegendő terület sincs hozzá.