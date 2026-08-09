Mourinho nyert, az FTC vesztett, mégis utóbbi elégedett – Nyilatkozatok a Real Madrid vendégjátéka után

Real Madrid;Ferencvárosi Torna Club;

2026-08-09 15:57:00 CEST

A Real Madrid 2-1-re legyőzte a Ferencvárost a Groupama Arénában, de José Mourinho saját bevallása szerint nem az eredmény a legfontosabb tanulság. Túloldali kollégája szerint „nagyon kellemes érzés volt” a világ egyik legjobb klubja ellen játszani.

A Real Madrid Mario Rivas és Carlos Espí góljával 2–0-ra elhúzott a Ferencváros elleni szombat esti felkészülési mérkőzésen, amikor Kenan Kodro szépített, így a hajrában még nyílt maradt a parti, ám a spanyolok végül megőrizték előnyüket (2-1).

Mourinho a lefújás után kifejezetten dicsérte a Ferencvárost. A Real Madrid hivatalos oldalán úgy értékelt, hogy a magyar csapat nagy intenzitással futballozott, amit az is indokolt, hogy már több tétmérkőzésen van túl.

„Nagyon jó edzés volt. A Ferencváros öt Európa-liga-mérkőzésen és néhány bajnokin is túl van, ezért látszott a játéka intenzitásán, hogy fizikailag előrébb tart” – mondta.

A portugál szakember szerint a Realnak a 90 perc eleje jobban sikerült.

„Az első félidő jobban tetszett, mint a második”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ekkor jobb volt a csapat összhangja és kontrollja. A fordulás után viszont több olyan játékos is pályára lépett, aki még kevés edzésen vett részt, ezért a madridiak szerkezete kevésbé volt stabil.

Mourinho külön kitért Bernardo Silva bemutatkozására is, és meglehetősen szókimondóan értékelte az új igazolás fizikai állapotát. A portugál középpályás a nyári pihenő után

még nincs megfelelő állapotban, ezért a vezetőedző szerint „alacsony fizikai szintről érkezett”,

és időre van szüksége, hogy elérje a kívánt állapotot. Mourinho ugyanakkor kiemelte a játékos sokoldalúságát, és egyértelmű üzenetet is küldött a klub vezetésének: szüksége lenne még olyan futballistákra, akik több poszton bevethetők.

Federico Valverde, a Real csapatkapitánya szintén elégedetten értékelt, ugyanakkor jelezte, hogy a felkészülésnek ebben a szakaszában még nem lehet végleges következtetéseket levonni. A középpályás szerint a győzelem fontos, még akkor is, ha felkészülési mérkőzésről volt szó. A madridiak számára ugyanilyen lényeges, hogy az új edző elképzelései fokozatosan beépüljenek a csapat játékába.

A spanyol sajtó már kevésbé volt elnéző. Az AS szerint a Real Madrid „még csikorog”, és a csapat teljesítménye ismét kettévált: erősebb első félidőt követett egy bizonytalanabb második.

A lap szerint a Ferencváros gólja ismét megmutatta, hogy a madridi védekezésben vannak még problémák.

Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője elégedett volt, és elmondta, a Real Madrid elleni találkozót nem elsősorban taktikai kísérletként kezelték, hanem olyan mérkőzésként, amelynek meg kellett adni az ünnepi jellegét. A vezetőedző ugyanakkor azt mondta, hogy a Fradi saját játékának a kialakításán dolgozik, s a Real ellen is voltak olyan periódusok, amikor csapata kontrollálta és dominálta a mérkőzést.

„Sok-sok pozitívuma volt ennek a mérkőzésnek” – értékelt Borbély,

aki szerint játékosai több szakaszban „önbizalommal játszottak, kreatívak és labdabiztosak voltak”. Külön kiemelte Nagy Ádám teljesítményét, valamint Naby Keïta visszatérését is.

„Ki fogjuk elemezni a mérkőzést, s a jót és a rosszat is megmutatjuk a játékosoknak” – mondta. A Real elleni teljesítményt pedig kifejezetten fontosnak tartja a következő tétmérkőzés előtt: szerinte a látottak „komoly önbizalmat adhatnak a folytatásra”, miközben a Górnik Zabrze elleni Európa-liga-visszavágón már egészen más lesz a tét.

Borbély számára különleges élmény volt José Mourinho csapata ellen dolgozni. „Nagyon kellemes érzés volt a világ egyik legjobb klubja ellen játszani, nagyra becsülöm José Mourinho munkáját” – fogalmazott.