Baka András szerencséje

Baka András;köztársasági elnökválasztás;

2026-08-10 06:00:00 CEST

Jött a papírforma, Baka András lesz Magyarország új köztársasági elnöke. A kétharmados parlamenti többséggel bíró Tisza Párt mögötte áll, az ellenzéki pártok viszont a jelölése pillanatától támadják. Részükről nem számíthat sok támogatásra.

Bóka János fideszes frakcióvezető máris tudni véli, hogy Baka András a Tisza bábja, csak addig maradhat a helyén, amíg Magyar Péter „egy kommenttel le nem váltja”. Magyarország utolsó legitim köztársasági elnökét a Fidesz szerint Sulyok Tamásnak hívják. Baka András jogtudós létére jogsértő eljárásban vesz részt, hozzájárul a demokratikus intézményrendszer lebontásához és az önkény kiépítéséhez, ráadásul „lényegesen kisebb sérelemért” beperelte a hazáját nemzetközi fórumon, mint amivel most a köztársasági elnöki tisztség megüresedését a Tisza előidézte.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke is pikánsnak tartja, hogy Baka András a saját ügyében pontosan az olyan „diktatórikus, személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogalkotás” ellen lépett fel, amelyet most „csúcsra járat” a Tisza Párt. Nyilatkozatai alkalmatlanná teszik őt a köztársasági elnöki posztra – mondta ki a megfellebbezhetetlen verdiktet Toroczkai.

Baka Andrást annak idején valóban hasonló módszerrel távolította el a Fidesz a Legfelsőbb Bíróság éléről, amilyennel a Tisza nemrég megvált Sulyok Tamástól. Tény, hogy nem ezzel az eljárással fognak példálózni a jogi egyetemeken, amikor az ideális demokrácia ismérveit oktatják.

Van azonban egy hatalmas különbség: Baka András hajdani leváltása a jogállam felszámolása felé tett számtalan lépés egyike volt, államfővé választása ellenben annak újbóli felépítését segíti. Vagy: segítheti. Majd meglátjuk, hogy elhagyhatjuk-e a feltételes módot.

A Fidesz állítása alapjaiban hazugság, hiszen abból a nyilvánvalóan hamis feltételezésből indul ki, hogy Magyarországon eddig demokratikus intézményrendszer működött. Francokat. Ennek pontosan az ellenkezője az igaz, és módfelett csodálkozunk azon, hogy Bóka János úgy tesz, mintha ezt nem vette volna észre. Magyar Péter követelése jogos, racionális és méltányolható: ahhoz, hogy ismét demokrácia legyen, meg kell szabadulni azoktól az emberektől, akik fontos pozíciókban fideszes csicskaként szolgálták az orbáni autokráciát.

Közéjük tartozott Sulyok Tamás is, legyen rá büszke a Fidesz. Arról már lehet vitatkozni, hogy az új miniszterelnök nem növelte-e túlságosan nagyra az államfő menesztésének politikai tétjét, vagy arról, hogy mennyire voltak súlyosak a jelölési procedúra során történt kommunikációs hibák. Bizakodjunk abban, hogy Magyar Péter okult ezekből.

Önmagában az örvendetes, hogy a Tisza nem pártpolitikust szemelt ki államfőnek. Véletlenül se feledjük, hogy Sulyok Tamás előtt a Fidesz rendre így tett.

A gyorsan megbukott Schmitt Pál és Novák Katalin is fideszes politikus volt, ahogyan Áder János is, akinek legfőbb és egyedüli érdeme, hogy sikerült kitöltenie a rendelkezésére álló tíz évet.

Baka András személye annak a reményét kelti, hogy – Sólyom László óta először – újra autonóm, kormánytól független köztársasági elnöke lesz Magyarországnak. A törvényi elvárásnak, hogy kifejezze a nemzet egységét, a körülmények miatt aligha lesz képes maradéktalanul megfelelni, de ezért nem ő a hibás: senki sem lenne képes rá. Bárki mást jelölt volna a Tisza, a Fidesz azonnal ugyanúgy hadjáratot indított volna ellene.

A magyarországi berendezkedésben a köztársasági elnöknek nincs komoly politikai súlya, de Göncz Árpád példája is jól mutatja, hogyan lehet tekintéllyel, presztízzsel felruházni a tisztséget. Nem tudhatjuk, hogy mikor készül el az alkotmányunk, közvetlenül választjuk-e a jövőben a köztársasági elnököt. Róna Péter közgazdász, aki elsőként dobta be Baka András nevét a köztudatba, egyenesen azt várja az államfőtől, hogy „levezényelje” az új alkotmány megalkotását. Akár így lesz, akár nem (tippünk szerint inkább nem, mint igen), éppen elég feladatot és felelősséget jelent számára, hogy őrködnie kell „az államszervezet demokratikus működése felett”.

A viharos előzmények ellenére Baka Andrásnak bizonyos szempontból szerencséje van: közvetlen elődei annyira alacsonyra tették a lécet, hogy azt a teljesítményt fogalmi képtelenség alulmúlni.