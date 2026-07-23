A Munkácsról szóló államfői bejegyzés után ismét előkerült a felvetés.
Így nem lett kétezerhuszonnégy február tizedike a demokratikus Magyarország születésnapja.
Átvilágítunk mindenkit, mert az alkalmassági feltételeknek egy gyermekvédelmi intézmény élén mindenre, az életvitelre, a szexuális devianciára és a pszichológiai megfelelésre is – ki kell terjednie – szögezte le a kormányfő a parlament 2024. tavaszi ülésszakának első napján.
Úgy véli, a demonstráció megmutatta, hogy a szellemi polgárháborút nem lehet összekeverni a gyermekvédelemmel, a közvetlen elnökválasztás pedig üres lózung.
A Mi Hazánk Mozgalom nem tudott elég támogatót gyűjteni Csath Magdolna indításához.
Napirend előtt várhatóan Orbán Viktor is felszólal.
Ungár Péter azt is leszögezte, hogy a gyermekvédelem ügye felülemelkedik a pártpolitikán, emiatt nem a civilek és szakemberek elé és helyére, hanem a civilek mögé kell állni.
A Kövér Lászlónak címzett indítvány alapján akár már a jövő héten köztársasági elnök lehet Sulyok Tamásból.
Ungár Péter szerdán minden frakcióvezetőnek levelet ír a kezdeményezésről.
A kormányközeli Index szerint a kérdezőbiztosok arra is kíváncsiak, a válaszadók mit szólnának ahhoz, ha Varga Mihály jelenlegi pénzügyminiszter lenne a Magyar Nemzeti Bank következő elnöke.
De nem is kapott ezzel kapcsolatos megkeresést – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.
A kegyelmi botrányba belebukott Novák Katalin 2023. márciusában Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntette ki a közgazdászt.
Rajta kívül Navracsics Tibor és Szalay-Bobrovniczky Kristóf népszerűségét is mérik a már csütörtökön kezdődött telefonos felmérésekkel.
Kocsis Máté sietve jelezte, hogy a Fidesz nem fogja támogatni a kezdeményezést.
Azt elismerte, hogy igen kevés az esély a megválasztására, de tudja, miről beszélne a rendelkezésre álló 15 percben az Országgyűlés előtt. Radikális államfő lenne.
A lelkész elfogadná a felkérést, bár az ellenzéki pártok még mindig csak egyezkednek arról, hogy indítsanak-e közös jelöltet Novák Katalinnal szemben.
Felfüggesztik a még el sem kezdődött szimpátiaszavazást, mert nem akarják veszélyeztetni az ellenzék választási kampányát.
Aleksandar Vucic szerb miniszterelnök az április 2-i köztársasági elnökválasztás toronymagas esélyese, győzelmi esélyeit egyelőre senki és semmi sem csorbítja. Ennek tudatában a kormányfő hétfő késtő este egy élő televíziós adásban bejelentette, hogy amennyiben veszít az elnökválasztáson, lemond miniszterelnöki tisztségéről is.
Hazárdjátékba kezdett el Francois Hollande francia államfő. A Szocialista Párt első titkárának unszolására beleegyezett abba, hogy 2017 januárjának közepén, a baloldal egésze, a szocialisták és kisebb szövetségeseik előválasztást rendezzenek a 2017 tavaszára esedékes köztársasági elnökválasztás egyetlen jelöltjének a kiszemelésére. A rendkívül népszerűtlen Hollande azonban továbbra is saját magát tartja a legalkalmasabbnak erre a posztra, s újabb öt évre rendezkedne be az Élysée-palotába. Ez azonban hazárdjáték, mert az egész francia politikai mezőnyben egyöntetű a vélemény, hogy Hollande elvérzik, bárki legyen is a vetélytársa.