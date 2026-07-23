Brexit-árnyak az Élysée fölött

Hazárdjátékba kezdett el Francois Hollande francia államfő. A Szocialista Párt első titkárának unszolására beleegyezett abba, hogy 2017 januárjának közepén, a baloldal egésze, a szocialisták és kisebb szövetségeseik előválasztást rendezzenek a 2017 tavaszára esedékes köztársasági elnökválasztás egyetlen jelöltjének a kiszemelésére. A rendkívül népszerűtlen Hollande azonban továbbra is saját magát tartja a legalkalmasabbnak erre a posztra, s újabb öt évre rendezkedne be az Élysée-palotába. Ez azonban hazárdjáték, mert az egész francia politikai mezőnyben egyöntetű a vélemény, hogy Hollande elvérzik, bárki legyen is a vetélytársa.