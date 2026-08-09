Mit vár a kapitány Kós Huberttől? Bármit!

úszás;Európa-bajnokság;elvárások;Sós Csaba;Kós Hubert;

2026-08-09 21:31:00 CEST

Amennyiben lehozza tervezett úszásait a hétfőn rajtoló Európa-bajnokságon Kós Hubert, akkor többször ugrik vízbe, mint a legendás Michael Phelps a 2008-as pekingi olimpián, amikor nyolc aranyérmet nyert.

Két évvel ezelőtti olimpiai győzelme miatt Kós Hubertnek Párizs igen különleges helyszín, a hétfőn kezdődő medencés úszóversenyeken pedig az egyik célja, hogy fő számában, 200 méter háton megszerezze karrierje első Európa-bajnoki címét (olimpiai és világbajnoki aranya már van). Többek között erről is beszélt a magyar klasszis az olimpiai vizesközpontban tartott vasárnapi nemzetközi sajtótájékoztatón.

„A két évvel ezelőtti győzelem életem legszebb pillanata volt, valóra vált az álmom. Párizs ezért különleges helyszín számomra, tegnap sétálgattam kicsit a városban és fel is törtek bennem az emlékek” – idézte a hat számban induló Kós szavait az MTI a hatalmas médiaérdeklődés mellett megtartott sajtókonferencián. Elmondta, felkészült a kemény erőpróbára, edzője, Bob Bowman pedig tudja, hogyan kell ezt menedzselni, hiszen ő volt a 23-szoros olimpiai bajnok amerikai Michael Phelps trénere is.

Sós Csaba, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is igazolta ezt az állítást, elmondta,

ha Kós minden számát leússza, akkor ez 19 rajthoz állást jelent, míg a legendás Michael Phelps a 2008-as pekingi olimpián, amikor nyolc aranyat nyert, „csak” 17 futamban volt érdekelt.

Nem mellékszál, hogy Kósnak ugyanaz a Bob Bowman az edzője, aki az amerikai legendát segítette a sportág csúcsára. „Kós Hubert most kipróbálja, mi a maximum, és nagyon úgy néz ki, hogy két év múlva az olimpián több aranyra hajt, ami nagy öröm számomra még úgy is, hogy az emberi teljesítőképességnek is van hátra” – jegyezte meg Sós Csaba.

„Ha egy szóval kellene elmondanom, hogy mit várhatunk tőle, azt mondanám, bármit.

Nekem fél éve az a benyomásom, hogy száz és kétszáz háton valamikor világcsúcsra lehet képes, de úgy érzékelem, hogy ő inkább jövőre a budapesti világbajnokságon szeretne valami igazán nagyot durrantani, talán ez jobban is motiválja, mint a Los Angeles-i olimpia.”

A kapitány megjegyezte, bombaerős, szinte olimpiai színvonalú mezőny indul Párizsban. „A férfiaknál semmivel sem gyengébb a mezőny, mint két éve itt Párizsban a játékokon. Ezzel együtt vannak esélyes számaink, négy-ötben az aranyra is, de apró dolgok döntenek, és bízom benne, hogy valamelyik váltónk is dobogóra áll majd.”

Két éve a párizsi olimpián ugyancsak aranyérmet nyert Milák Kristóf, a 100 méter pillangó győztese – aki 2021-ben Tokióban 200-on diadalmaskodott – már „szokásos” módján elvonultan készül.

„Vele kapcsolatban annyit tudunk csak, hogy amikor kijön versenyezni, akkor odaáll és megnyeri, szeretném, ha most is így lenne” – fogalmazott Milákkal kapcsolatban a szövetségi kapitány.

Lényegében ez azt jelenti, hogy a kapitánynak nincs (nem lehet) fogalma Milák felkészültségi szintjéről, csak reméli, hogy hozza "szokásos" formáját.

Sós Csaba külön kiemelte Ugrai Pannát, aki véleménye szerint rendkívül sokat fejlődött, valamint a Párizsban két éve 100 méter gyorson a dobogóról egyetlen századdal lemaradt Németh Nándort, akivel kapcsolatban „nagyon jó érzései vannak.” A szakember beszélt Betlehem Dávidról is, aki a nyíltvízi úszók versenyeiben egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzot nyert.” Az elmúlt napokban húsz kilométert úszott versenykörülmények között, cselezve, előzve, ütötték verték, érthetően nagyon elfáradt, de reméli, néhány nap regeneráció elég lesz neki, hiszen ő medencében sem akárki, negyedik volt ezerötszázon két éve.