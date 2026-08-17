Négy számban indult, négy egyéni csúcsot úszott, Európa-bajnok lett, Európa-rekordot döntött Milák Kristóf, akinek Eb-szereplése kapcsán a szövetségi kapitány kimondta azt is, amit eddig kevesen: pedagógiai kudarcot vallottak vele. De az úszó végre megtalálta azt az edzőt, akivel együtt tud működni.
Amennyiben lehozza tervezett úszásait a hétfőn rajtoló Európa-bajnokságon Kós Hubert, akkor többször ugrik vízbe, mint a legendás Michael Phelps a 2008-as pekingi olimpián, amikor nyolc aranyérmet nyert.
A szövetségi kapitány kiemelte, Milák Kristóf vérprofin építette fel a 200 méter pillangót. Pan Csan-le elképesztő világcsúcsával kapcsolatban úgy fogalmazott, „nem nagyon hajlok arra, hogy itt minden rendben van”.
A magyar úszóválogatott kapitánya elégedett lenne, ha a magyarok Tokióhoz hasonlóan a hónap végén kezdődő nyári olimpián is két érmet szereznének.
Sós Csaba leszögezte, erre nincs recept, emiatt jósolni is nehéz.
Sós Csaba szövetségi kapitányt meglepte, hogy a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka nem vesz részt a szerdán kezdődő debreceni úszó országos bajnokságon.
Csak a férfi vízilabda-válogatott hozta azt az eredményt, amelyet a budapesti és balatonfüredi vizes világbajnokság előtt megjelölt célként, a többi sportágban nem sikerült megfelelni az előzetes elvárásoknak.
Meglepődött Hargitay András, a magyar úszók szövetségi kapitánya, amikor a Hír TV-ben kedden Sós Csaba szakmai alelnök azt mondta, szívesen irányítaná a válogatottat.
Gyárfás Tamás elnök szerdai lemondása után némi túlzással Sós Csaba az egyetlen, akit a honi úszótársadalom minden tagja fenntartás nélkül elfogad. A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) szakmai alelnöke, a paraúszó-válogatott szakvezetője, egyetemi tanár azonban a Népszava érdeklődésére elmondta, egész biztosan nem lesz elnök, mert nem is fog pályázni erre a tisztségre.