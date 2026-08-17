Sós Csaba nem lesz elnök

Gyárfás Tamás elnök szerdai lemondása után némi túlzással Sós Csaba az egyetlen, akit a honi úszótársadalom minden tagja fenntartás nélkül elfogad. A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) szakmai alelnöke, a paraúszó-válogatott szakvezetője, egyetemi tanár azonban a Népszava érdeklődésére elmondta, egész biztosan nem lesz elnök, mert nem is fog pályázni erre a tisztségre.