Barbra Streisand megírta az első mesekönyvét

mesekönyv;Oscar-díj;énekesnő;Barbra Streisand;

2026-08-09 21:20:00 CEST

Imádok Barbra nagyi lenni – állítja a most 84 éves Barbra Streisand, akit három unokája inspirált mesekönyv írására – adta hírül a People magazin. Az apai nagyapa révén Galíciából, az Osztrák–Magyar Monarchiából jött felmenőire büszke világhírű színész- és énekesnő jövő tavasszal dobja piacra az ebben a műfajban első alkotását And By the Way címmel.

„Az egyik kedvenc közös időtöltésünk a képeskönyvek olvasása – néha ugyanazt a könyvet újra és újra elolvassuk. Ezért arra gondoltam, milyen jó lenne saját könyvet írni nekik, s remélhetőleg más szülők és nagyszülők is örömmel olvasnák fel a kicsiknek” – mondta a világszerte még mindig népszerű Barbra Streisand, a Funny Girl egykori sztárja, akinek a lemezei 150 millió példányban keltek el.

Az Oscar-, Emmy-, Tony- és Grammy-díjas művésznő a címválasztás kapcsán arról is beszélt, hogy az And By the Way (Apropó vagy Erről jut eszembe, vagy Hogy el ne felejtsem, esetleg És egyébként) „egy olyan kifejezés, amit nagyon gyakran használok. Úgy tűnik, mindig van még valami, amit el kell mondani”.

A könyv 2027 márciusában jelenik meg a PYR-hoz tartozó Flamingo Books kiadónál. Az illusztrációkat Paige Keiser készítette.

A képeskönyv a nagyi és unoka egy napját követi végig, miközben játszanak, pancsolnak, és az élet legfontosabb igazságain elmélkednek

– olvasható a hivatalos ismertetőben. A szerző fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy „a könyv a felfedezésről, az önkifejezésről, az önállóságról és természetesen a szeretetről szól”.

Margaret Anastas, a Flamingo Books alelnöke és kiadója szerint „ragyogó könyv született”.

Streisand 1998 óta él házasságban a 86 éves James Brolinnal, de gyermekük nem született, viszont férje előző házasságából Josh Brolin révén négy gyermek „anyja” is. Az Elliott Goulddal kötött első házasságából született 1966-ban Jason Gould, aki szintén színész és énekes. Az alma nem esik messze a fájától. Viszont neki még nincs gyereke.

„És egyébként… miközben ezt a könyvet írtam, eszembe jutott egy inspiráló idézet, amelyet egyszer a zseniális Dr. Seusstól olvastam” – osztotta meg Streisand. „Aki azt mondta: Minél többet olvasol, annál több dolgot fogsz tudni. Minél többet tanulsz, annál több helyre jutsz el!”