Még mindig nincs gyanúsított a Tisza-applikáció adatszivárgási ügyében

bűnügy;adatszivárgás;Tisza Párt;Tisza Világ;

2026-08-10 13:59:00 CEST

2025 novembere óta nyomoznak, előrelépés kilenc hónap alatt sem történt – tudtuk meg.

Hónapok óta nem halad a Tisza Párt „Tisza Világ” nevű mobilalkalmazását ért kibertámadás és az ahhoz kapcsolódó adatszivárgás miatti nyomozás. Lapunk megkeresésére augusztus 10-én a rendőrség azt írta: a korábbi, még május végén adott válaszukat kell továbbra is irányadónak tekinteni, a folyamatban lévő eljárás érdekeire hivatkozva pedig semmilyen további részletet nem közölnek.

A hatósági tájékoztatás szerint a Tisza Világ elleni kibertámadás ügyében két fő csapásirányon zajlik a felderítés. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) még 2025 novemberében rendelt el nyomozást hivatalból, ismeretlen tettes ellen, információs rendszer vagy adat megsértésének bűntette miatt. Emellett a nyilvánosságra került személyes és különleges adatok felhasználása, illetve a személyes adattal való visszaélések miatti egyedi feljelentések ügyében a területi szervek – az illetékes vármegyei rendőr-főkapitányságok és a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) – járnak el.

Mint arról a Népszava elsőként beszámolt, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) is büntetőfeljelentést tett az ügyben. A Péterfalvi Attila által vezetett szervezet egyébként 50 millió forint adatvédelmi bírsággal sújtotta a Mediaworks Hungary Zrt.-t az ügy kapcsán.

A hatóság megállapította, hogy a kiadó három internetes hírportálja megfelelő jogalap nélkül tette közzé annak a honlapnak az elérhetőségét, amely egy interaktív térképen keresztül csaknem kétszázezer, a Tisza Párthoz köthető érintett személyes és különleges adatát hozta nyilvánosságra.