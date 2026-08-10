A Fidesz még mindig nem kapta vissza a lefoglalt szervereit, az ügyészség tovább elemez

Fidesz;botrány;razzia;NKA;

2026-08-10 12:15:00 CEST

Még mindig a hatóságoknál vannak a Fidesztől július végén lefoglalt elektronikai eszközök, amelyek értékelése és a nyomozás jelenleg is tart – tudtuk meg. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a nyomozás érdekeire hivatkozva továbbra sem ad bővebb tájékoztatást.

A Fidesztől lefoglalt elektronikai eszközök kiértékelésének állásáról – a nyomozás érdekeire figyelemmel – továbbra sem adható tájékoztatás. A nyomozás állásáról a 2026. július 22. napján adottnál bővebb tájékoztatás – szintén a nyomozás érdekeire figyelemmel – jelenleg nem adható – válaszolta a Népszavának a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

Mint arról írtunk, bejelentés nélkül jelentek meg ügyészek július végén a Fidesz szervereit biztosító központban, hogy lefoglalják Orbán Viktor pártjának teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. A 17 milliárdos NKA-botrány ügyében hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt folytattak eljárási cselekményeket.

A razziáról elsőként Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója számolt be. Közleménye szerint ilyenre „1990, a kommunizmus vége óta” nem volt példa Magyarországon. „Az önkényuralom szintet lépett” – fogalmazott.

Orbán Viktor és Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője egy nappal a razzia után a párt székháza előtt tartott sajtótájékoztatót. A volt miniszterelnök elmondása szerint azért ott, mert az épületen belül nem működik semmi.

Mint ismert, az NKA egyik átmenetileg működő testülete, a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 17 milliárd forintot szórt szét úgy, hogy ezt titkolta az NKA Bizottsága előtt, miközben Hankó Balázs bukott miniszter is bőkezűen osztogatott a maga NKA-ban lévő ötmilliárd forintos keretéből. A KKPIK gyakorlatilag átverte az NKA Bizottságát, amelynek emiatt több tagja – Vidnyánszky Attila és Both Miklós – szintén előremenekült és távozott a posztjáról. Az ideiglenes kollégiumnak három tagja volt, az elnök Ughy Attila, Budapest XVIII. kerületének egykori fideszes polgármestere mellett Zámbó Nóra jogász, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Közigazgatási Államtitkári Titkárságának főosztályvezetője, továbbá Burom Gábor, a KIM miniszteri kabinetfőnök-helyettese. Jelenleg összesen hat személy van letartóztatásban az ügy miatt, az egyikük Bús Balázs volt NKA-alelnök, Óbuda-Békásmegyer volt fideszes polgármestere.