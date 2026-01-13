Tisza Világ: hónapok óta nyomoznak eredmény nélkül

nyomozás;adatkezelés;NAIH;KR NNI;jogosulatlan adatkezelés;adatszivárgás;applikáció;Tisza Párt;Tisza Világ;

2026-01-13 05:55:00 CET

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája 2025. november 4-én hivatalból rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen információs rendszer vagy adat megsértésének bűntette miatt.

Nyomoznak, de több mint két hónap után még nincs előrelépés a Tisza Párt „Tisza Világ” nevű mobilalkalmazásához köthető adatkezelési ügyben – tudta meg a Népszava.

A rendőrség lapunknak küldött válasza szerint a személyiségi jogok megsértésével és a jogosulatlan adatkezeléssel összefüggésben felmerült további bűncselekmények ügyében továbbra is a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező területi rendőri szervek – a vármegyei rendőr-főkapitányságok, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitányság – folytatják a nyomozást azokban az ügyekben, ahol feljelentést tettek.

A mostani válasz tartalmilag nem mutat előrelépést a rendőrség korábbi közléseihez képest. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (KR NNI) előzőleg arról számolt be, hogy 2025. november 4-én hivatalból rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen információs rendszer vagy adat megsértésének bűntette miatt, miután a „Tisza Világ” mobilalkalmazáshoz köthető adatbázisból adatok kerültek nyilvánosságra. Az akkori tájékoztatás szerint az eljárás során társhatóságokat is bevontak a különleges szakértelmet igénylő kérdések tisztázása, a tényállás teljes körű felderítése, valamint az esetlegesen felmerülő további bűncselekmények megállapítása érdekében. Azóta azonban a rendőrség nem számolt be sem gyanúsítotti kihallgatásról, sem az eljárás új szakaszba lépéséről.

A jogosulatlan adatkezeléssel összefüggésben tett feljelentések ügyében – a rendőrség korábbi és mostani közlései szerint is – a területileg illetékes rendőri szervek járnak el, ám ezek állásáról sem közöltek új információkat.

Mint arról a Népszava elsőként beszámolt, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) is büntetőfeljelentést tett az ügyben. A büntetőfeljelentéssel párhuzamosan a NAIH több adatvédelmi hatósági eljárást is hivatalból folytat. Az egyikben azt vizsgálják, hogy a Tisza Párt megfelelő intézkedéseket alkalmazott-e adatbázisai védelme érdekében. Egy másik eljárás pedig azokra a médiaszolgáltatókra terjed ki, amelyek cikkeikben linkelték a kiszivárgott adatokat megjelenítő térképet, vagy felhasználták az így nyilvánosságra került személyes és különleges adatokat. (Ezek kivétel nélkül kormánypárti propaganda termékek voltak – a szerk.)