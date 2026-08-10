Erős földrengés pusztított Kolumbiában

földrengés;halálos áldozatok;Kolumbia;

2026-08-10 18:44:00 CEST

Augusztus 10-én helyi idő szerint reggel fél nyolc után négy perccel erős, 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részén a csendes-óceáni partvidékét, legalább húszan meghaltak.

Pereirában 18 ember meghalt, mások pedig az összeomlott épületekben rekedtek közölte Mauricio Salazar polgármester egy helyi rádióban. Manizalesben, Bogotától, a fővárostól 300 kilométerre két ember halt meg, 12 épület - köztük egy templom tornya - és húsz otthon összeomlott az ottani polgármester szerint.

Az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) és az Egyesült Államok Földtani Szolgálata (USGS) egyaránt 7,4-es erősségű földmozgást jelentett. Az USGS az X-en hozzátette, úgy tűnik, nincs cunamiveszély az óceáni partvidéken.

Nubia Carolina Cordovakuri, Chocó megye kormányzója arra kérte a lakosokat legyenek óvatosak, még várhatók utórengések, bármilyen nehéz is de maradjanak a házaikban. Carlos Galán, Bogotá polgármestere az X-en azt írta, a városban csak kisebb repedések keletkeztek épületekben.

Abelardo de la Espriella elnök azt mondta, közvetlenül fogja felügyelni a katasztrófaelhárítási intézkedéseket.

A közösségi média platformokat elárasztották a károkról készült fotók és videók, a képeken összeomlott épületek és törmelékek láthatók. A földrengésről a szomszédos Venezuelából is érkeztek jelentések, Panamában a kormányzati épületekből evakuálták a tisztviselőket, miután érzékelték a rengést.

A mostani rengést Venezuelában június végén egy 7,2-es és egy 7,5-ös erősségű földrengés előzte meg, amelyek több száz épületet romboltak le és több, mint 5000 ember halálát okozták.