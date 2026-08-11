Több mint 70 százalékkal nőtt a műszaki vizsgán megbukott autók száma tíz év alatt

gépjármű;műszaki vizsgaállomás;

2026-08-11 09:52:00 CEST

Leginkább a külföldről használtan behozott, vizsga nélküli személyautók érintettek: ezek közül 2025-ben több mint ötször annyi bukott meg, mint 2016-ban.

A magyarországi személyautós műszaki vizsgák közül 2025-ben 7311 zárult eredménytelenül, szemben a 2016-os 4278-cal, ami 70,9 százalékos emelkedés – írja a Vezess.hu a Közlekedési és Beruházási Minisztérium adatai alapján.

Ugyanebben az időszakban a hazai személyautó-állomány 3 313 216-ról 4 374 763-ra nőtt, vagyis 32 százalékkal bővült.

Különösen nagy az eltérés az egy eljárásban végzett honosítás és időszakos műszaki vizsgálat esetében. Ezeknél 2016-ban 205, tavaly már 1037 eredménytelen vizsgálatot regisztráltak. Ez a kategória a külföldről használtan behozott, műszaki vizsga nélküli személyautókat érinti. Az időszakos műszaki vizsgálatoknál eközben 1823-ról 3015-re emelkedett a bukások száma, ami 45,5 százalékos növekedés. A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok Szakmai Testületének elnöke szerint időnként olyan járművek jelennek meg a vizsgán, amelyekkel műszaki állapotuk miatt közúton nem is lehetne vele közlekedni. Temesvári Ferencné Rozál

a tipikus hibák között a kormányösszekötő, a lengéscsillapítók, az emissziós rendszer, a korrodált karosszéria és a gumiharang problémáit említette.

A tisztán elektromos autóknál ritkán ugyan, de a kevés használat miatt erősen korrodált fékrendszer is okozott már bukást.

A szakmai szervezet elnöke arról is beszélt, hogy eredménytelen vizsga után egyes tulajdonosok javítás helyett újabb vizsgaállomásokat keresnek fel, mások pedig tovább használják az autójukat érvényes műszaki nélkül. Állítása szerint nagyon sok ilyen jármű közlekedik az utakon. A Vezess ezeket nevezi „fantomautóknak”: olyan kocsiknak, amelyek közül sokat a műszaki érvényességük lejárta után sem visznek el újabb vizsgálatra.

A helyzetet az idősödő járműpark és a növekvő fenntartási költségek is befolyásolhatják.

A lap szerint egy 200, 400 vagy 600 ezer forintot érő autó megfelelő műszaki állapotba hozásának költsége gyakran meghaladhatja a jármű teljes értékét. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a magyar személyautó-állomány átlagéletkora jelenleg 16,5 év, öt éve még 14,7, tíz éve pedig 13,9 év volt.