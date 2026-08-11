Iráni rakétafenyegetés miatt egy másik repülőre csempészték át Trumpot az ankarai NATO-csúcs után

Irán;fenyegetés;Donald Trump;NATO-csúcs;

2026-08-11 12:00:00 CEST

Az amerikai elnököt a beszámolók szerint egy reptéri cateringjárművel vitték át egy kisebb katonai repülőhöz a török fővárosban, miközben az Air Force One-on maradt újságírók és fehér házi dolgozók mit sem sejtettek a történtekről.

Egy lehetséges iráni rakétatámadás veszélye miatt titokban másik repülőgépre szállították át Donald Trumpot, amikor júliusban távozott a törökországi NATO-csúcsról – írja a BBC amerikai sajtóértesülések alapján.

A CBS Newsnak nyilatkozó tisztviselők szerint az Egyesült Államok hiteles fenyegetésről szerzett tudomást, amely az elnöki gép elleni iráni rakétatámadásra vonatkozott. A Fehér Ház nem erősítette meg a titkos gépcserét. A Washington Post beszámolója szerint Donald Trump július 8-án a kamerák előtt felszállt a régebbi Air Force One-ra az ankarai repülőtéren.

Ezt követően a repülőgép túloldalán egy magasba emelt cateringjárműbe kísérték, amelyen keresztül egy C-32A katonai repülőgépre jutott át.

A módosított Boeing 757-est gyakran használja az amerikai alelnök. Pete Hegseth védelmi miniszter külön, külső lépcsőn szállt fel: a lap szerint azért, hogy a repülés megszokottnak tűnjön.

Trump ezután az Egyesült Államokba tartó úton az Egyesült Királyságba repült, ahol visszaszállt az Air Force One-ra. A BBC szerint nem tudni, hogyan jutott át egyik gépről a másikra.

Az elnök később a Katartól kapott Boeing 747-8-assal folytatta útját Washingtonba. A repülés közben beszélt az Irán felől érkező fenyegetésről, a korábbi gépcserét azonban nem említette. Steven Cheung, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója sem erősítette meg és nem cáfolta a sajtóértesüléseket.

A CBS News korábbi beszámolója szerint

az Egyesült Államok hírszerzése korábban is konkrét, Donald Trump vagy repülőgépe ellen irányuló támadás lehetőségére figyelmeztetett.

A titkos biztonsági intézkedésre egy nappal azután került sor, hogy Washington a háború lezárásáról folytatott amerikai-iráni tárgyalások kudarca után újra katonai csapásokat indított Irán ellen.