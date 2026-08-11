Volodimir Zelenszkij szerint az oroszok észak-koreai ballisztikus rakétákat is bevetettek Zaporizzsja ellen

Oroszország;rakéta;Észak-Korea;Ukrajna;Zaporizzsja;Volodimir Zelenszkij;

2026-08-11 11:56:00 CEST

Az ukrán elnök szankciós válaszlépéseket sürgetett.

Észak-Koreában gyártott ballisztikus rakétákat is bevetettek az orosz csapatok a Zaporizzsja elleni, hat ember életét követelő éjszakai orosz légitámadásban – tudatta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden délelőtt a Telegramon.

Zelenszkij szerint a ballisztikus fegyverek gyártásának fokozása, az észak-koreai eszközök bevonása, a mozgósítás előkészítése arra utal, hogy Moszkva nem békére, hanem eszkalációra készül, ezért az ukrán elnök gyors szankciós válaszlépéseket sürgetett.

A Zaporizzsja ellen rakétákkal, légibombákkal és drónokkal végrehajtott nagyszabású támadást brutális, a civil infrastruktúra ellen tervezett támadásként értékelte. Kiemelte továbbá, hogy Kijevben a rakétatámadás következtében megrongálódott a járványkórház épülete és néhány vállalat is. Az elnök szerint a frontvonalhoz közeli településeken mindennaposak a drónokkal végrehajtott terrorcselekmények.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint

az orosz hadsereg keddre virradóra különböző típusú rakétákkal, valamint 120 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. A légvédelem 98 drónt hatástalanított, 21 helyszínen találatokat regisztráltak, öt esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

A közlemény nem tartalmaz a rakétákkal kapcsolatos adatokat.