Távollétében halálra ítélték Bassár el-Aszadot Szíriában

bíróság;ítélet;Szíria;halálos ítélet;Bassár el-Aszad;

2026-08-11 12:00:00 CEST

Háborús és emberiesség elleni bűnök miatt.

Távollétében halálra ítélte a bíróság kedden Damaszkuszban a 2024-ben megbuktatott és Oroszországba menekült Bassár el-Aszad korábbi szíriai elnököt háborús és emberiesség elleni bűnök miatt.

A testület hasonló vádakkal ítélte el a volt államfő öccsét, Mahert is.

Ugyanebben az ügyben halálra ítélték Aszad unokatestvérét, Atef Nadzsibot is, a szíriai hadsereg volt dandártábornokát, aki korábban a dél-szíriai Daraa tartomány politikai biztonsági osztályának vezetője volt.

Nadzsibot később tartóztatták le, és ő lett az egyik legmagasabb rangú tisztviselő, akit bíróság elé állítottak.