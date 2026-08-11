Távollétében halálra ítélték Bassár el-Aszadot Szíriában

Távollétében halálra ítélte a bíróság kedden Damaszkuszban a 2024-ben megbuktatott és Oroszországba menekült Bassár el-Aszad korábbi szíriai elnököt háborús és emberiesség elleni bűnök miatt.
A testület hasonló vádakkal ítélte el a volt államfő öccsét, Mahert is.
Ugyanebben az ügyben halálra ítélték Aszad unokatestvérét, Atef Nadzsibot is, a szíriai hadsereg volt dandártábornokát, aki korábban a dél-szíriai Daraa tartomány politikai biztonsági osztályának vezetője volt.
Nadzsibot később tartóztatták le, és ő lett az egyik legmagasabb rangú tisztviselő, akit bíróság elé állítottak.Moszkvában frissíti fel szemészeti tudását a volt szíriai diktátor, Bassár el-AszadBukása óta először szólalt meg Bassár el-AszadAz Aszad-rezsim bukása nem Oroszország gyengeségének a jele, hanem csak annak, hogy a Kreml most már mindent egy lapra tesz fel