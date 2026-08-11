Gyógyszeráfa: sietősre kapcsolt a kormány

Parlament;áfa;patikák;gyógyszerek;Tisza-kormány;

2026-08-11 20:10:00 CEST

Eltérve a házszabálytól a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló javaslatot kedden rendkívüli eljárásrendben fogadtatta el a képviselőkkel.

Pénteken még arról írtunk, kétséges, elegendő-e az idő ahhoz, hogy szeptember elsejével áfamentesen férhessenek hozzá a betegek a vényköteles gyógyszerekhez. Ezt az aggodalmunkat most igazolta a kormánytöbbség, amikor eltérve a házszabálytól a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló javaslatot kedden rendkívüli eljárásrendben fogadtatták el a képviselőkkel. A Tisza egyik legfontosabb kampányígéretéről szóló döntés várhatóan a friss közlönyben meg is jelenhet és kezdhetnek dolgozni a programozók a patikai rendszerek árainak átállításán. A pénteki cikkünkben nyilatkozó, az egyik legnagyobb patikai rendszerműködtető cég vezetője a múlt hétvégén úgy becsülte, egy ilyen volumenű munkára legalább 2-3 hétre van szükség.

Cikkünkben nemcsak a rövid határidő miatt aggódtunk, hanem tartalmi kétségekre is felhívtuk a figyelmet, például arra, hogy az említett vényköteles gyógyszerek nemcsak a támogatott szereket jelentik, hanem további közel kétezer olyan vényköteles gyógyszert, amihez nem jár támogatás, de csak vényre vásárolható meg. Utóbbiak közé tartoznak például fogamzásgátlók, egyes fogyasztószerek. Kétséges, hogy a kormány ezeket is akarta-e áfa-mentesíteni, ugyanis az ebbe a csoportba tartozók kieső áfaveszteséggel nem számolt a kimutatható költségvetési hatások között. A parlamenti vitában ezt, illetve más általunk felvetett bizonytalanságokat sem sikerül tisztázni a szavazás előtt, és az időközben lapunknak eljuttatott minisztériumi válasz sem teszi tisztába ezt a kérdést.

A javaslatot a kormány nevében Kármán András pénzügyminiszter ismertette. Felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy az intézkedés a rászorulók, az idősek és a krónikus betegek terhein enyhíthet, és a kormány szociális vállalásainak újabb elemét jelenti.

A miniszter szerint a gyógyszerek áfamentessége nem oldja meg egyszerre az összes megélhetési nehézséget, de kézzelfogható segítséget adhat azoknak, akiknek a rendszeres gyógyszervásárlás komoly anyagi terhet jelent.

A javaslatot az egészségügyi szakbizottság nem is tárgyalta, csak a Törvényalkotási Bizottság elé került. A testület álláspontját Simon Krisztián Márk ismertette, aki szerint a Takács Péter által benyújtott, az áfacsökkentést minden gyógyszerre kiterjesztő módosító indítványt sem a kormány, sem a bizottság nem támogatta.

A kormánypárti oldalról Polgár György és Juhász Áron is a javaslat mellett érvelt. Polgár György arról beszélt, hogy a módosítás több millió embert érinthet, és a Tisza vállalásának teljesítését jelenti. Juhász Áron gyógyszerészi tapasztalataira hivatkozva azt mondta, sok család számára a havi gyógyszerköltség valós és súlyos teher, ezért a megtakarítás összege nem tekinthető jelentéktelennek.

A vita későbbi szakaszában a kormányoldal azt is hangsúlyozta, hogy a javaslat hatását nem átlagok alapján érdemes megítélni, mert a gyógyszerfogyasztás és a kiadások mértéke élethelyzetenként erősen eltér. Az érvelés szerint a kedvezmény célzottan a rendszeresen gyógyszert szedő, alacsonyabb jövedelmű időseknek és krónikus betegeknek jelent segítséget. Elhangzott az is, hogy a gyógyszertámogatási rendszer változatlan marad, és a NEAK szabályozása mellett a forgalmazók, illetve a gyártók nem tudják áremeléssel ellensúlyozni az áfacsökkentést, vagyis annak teljes haszna a betegekhez kerülhet.

A kormányoldali felszólalásban elhangzott, a lakosságnál éves szinten 7 milliárd forint maradhat, míg az idei évben - mivel az új szabályozás szeptember 1-jén lép hatályba - ennek nagyjából 2 milliárd forintot meghaladó része jelentkezhet. A kormányoldal ezt úgy értékelte, hogy az intézkedés gyors bevezetése már az idei évben érezhető könnyebbséget adhat az érintetteknek.

Takács Péter (Fidesz) azt mondta, frakciója megszavazza az előterjesztést, de szerinte a betegek megtakarítása sok esetben csak néhány tíz forint lehet dobozonként,

átlagosan 56 forint körül mozog majd. Emellett azt is kifogásolta, hogy korábban általános gyógyszeráfa-csökkentésről esett szó, a mostani javaslat viszont kizárólag a vényköteles készítményekre terjed ki. Latorcai Csaba (KDNP) úgy vélte, a javaslat nem fedi teljesen a korábbi politikai ígéreteket. Panyi Miklós és Németh Balázs Lajos (Fidesz) szintén azt hangsúlyozták, hogy az egy főre jutó éves megtakarítás korlátozott lehet, és ezt vetették össze más megélhetési terhekkel.

Szabadi István (Mi Hazánk) közölte, hogy pártja támogatja az áfacsökkentést, ugyanakkor a gyógyszergyártók árképzésének szigorúbb ellenőrzését és a közgyógyellátás kiterjesztését sürgette. Apáti István (Mi Hazánk( arról beszélt, hogy a kabinet teljesít ugyan egy korábbi vállalást, de azt szerinte szűkebb tartalommal valósítja meg.

Kármán András pénzügyminiszter záróbeszédében azt mondta, a kormány célja a létfontosságú gyógyszerek megfizethetőbbé tétele, a családok terheinek csökkentése és a magyar emberek egészségének védelme. Az Országgyűlés ezt követően 178 igen szavazattal elfogadta a törvényjavaslatot.