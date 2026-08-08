Elszámíthatta magát a Tisza-kormány, kétséges, hogy szeptember elsejével valóban sikerül bevezetni a gyógyszeráfa-csökkentést

Parlament;áfa;Pénzügyminisztérium;gyógyszerek;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő;Tisza Párt;Hegedűs Zsolt;

2026-08-08 05:50:00 CEST

Még ha gyorsan el is fogadják a gyógyszeráfa csökkentéséről szóló jogszabálytervezetet, egyáltalán nem biztos, hogy a patikák is szeptember 1-ig át tudják vezetni rendszerükön a változtatásokat. Ráadásul az sem teljesen világos, pontosan mire, mekkora gyógyszerkörre vonatkozik az áfacsökkentési szándék.

Kétséges, hogy szeptember elsejével valóban sikerül bevezetni a gyógyszeráfa-csökkentést. A Tisza egyik kampányígéretét - „a vényköteles gyógyszerek áfáját 0 százalékra csökkentjük” - valóra váltó törvénytervezetet augusztus 4-én Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes benyújtotta az Országgyűlésnek, amely hétfőn kezdi el tárgyalni azt. A tervezet szerint a módosítás szeptember 1-jétől lépne életbe, de még ha gyorsan el is fogadják, egyáltalán nem biztos, hogy a patikai rendszereket működtető szolgáltatók a több ezer gyógyszertári tételt érintő változásokat át tudják vezetni addig.

Az egyik legnagyobb patikai rendszereket üzemeltető cég, az Enelis vezérigazgatója, Szepesházi Zsolt a Népszavának azt mondta: egy ilyen nagyságrendű változás esetén a fejlesztésekhez, a teszteléshez és a több ezer felhasználót érintő bevezetéshez megfelelő felkészülési időre van szükség. A „megfelelő idő hosszát” nem tudtuk vele pontosíttatni, ahhoz ugyanis elmondása szerint ismerniük kellene a jogszabály végleges szövegét, a szakmai részletszabályokat, mert ezek erősen megnövelhetik a fejlesztéshez szükséges időt.

A korábbi jogszabályváltozásoknál jellemzően legalább 3-4 hét állt rendelkezésre a fejlesztések és a bevezetés lebonyolítására - jelezte. „Most csak abban bízhatunk, hogy mielőbb ismertté válnak a részletek, és lesz elegendő idő arra, hogy a gyógyszertárak szeptember 1-jén már biztonságosan és zökkenőmentesen tudják alkalmazni az új előírásokat” - mondta.

Ennél is nagyobb probléma, hogy jelenleg még az is kétségesnek látszik, pontosan mire, mekkora gyógyszerkörre vonatkozik az áfacsökkentési szándék.

A beterjesztett tervezetben az szerepel, hogy a változás „a kizárólag az orvosi rendelvényhez kötött” gyógyszerekre vonatkozik. Csakhogy ez a kategória jóval tágabb annál, mint amiről a kormány a javaslat indoklásában beszél, nevezetesen a szegények és krónikus betegek gyógyszerköltségeinek enyhítéséről, illetve amivel az intézkedés költségvetési hatásának számbavételekor kalkulál.

A patikákban kapható gyógyszerek áfája ma egységesen 5 százalék. A forgalom 40 százalékát a szabadon megvásárolható készítmények, például megfázás vagy allergia elleni szerek adják, míg 60 százalékát csak receptre lehet kiváltani.

A vényköteles gyógyszerek közé a készítmények több csoportja tartozik: ezek egy részének az ára kötött, míg a többiét szabadon határozza meg a gyártó, illetve a patika.

Ez utóbbira példa a fogamzásgátló tabletta. (Ezt orvos rendeli, de nincs rajta támogatás.) A kötött áras szerek egyik csoportjához támogatást is ad az egészségbiztosító - a krónikus betegek gyógyszerei jellemzően ebbe a csoportba tartoznak. A másik részének fogyasztóit azzal támogatja, hogy maximálja a patikai árát - ebbe a kategóriába soroltak például az elmúlt hónapokban a Lilly és Novo testsúlycsökkentő injekcióit is.

Noha Hegedűs Zsolt az áfacsökkentésről szóló, július közepi Facebook-bejegyzésében azt írta: „az elérhető mintegy 41 ezer gyógyszerkészítményből körülbelül 35 ezer vényköteles, így az intézkedés a gyógyszerek döntő többségét érinti”. Jelenleg a vényre írandó, ténylegesen forgalomban lévő támogatott gyógyszerek csoportjában mintegy négyezer támogatott készítmény van, míg a nem támogatottak választéka közel kétezer gyógyszerből áll.

Az első csoportnak a forgalmi volumenéről adatunk is van, a KSH szerint 2025-ben a támogatott gyógyszerek forgalma bruttó 774 milliárd forint volt, ebből az áfacsökkentés költségvetési hatását is kalkulálhatjuk. Ennek az éves áfája 37 milliárd forint volt, ebből az áfacsökkentés után a betegek 22 százalékot nyernek meg, ugyanis átlagosan ennyi térítési díjat fizetnek a patikákban a támogatott gyógyszerekért, a többit az állam az egyik zsebéből a másikba teszi.

A csökkentésből származó költségvetési teher az év hátralévő harmadára mintegy 2,5 milliárd forint,



ami lényegében megfelel a kormányzati kalkulációnak. Ez azonban azt is mutatja, hogy a kormány a költségvetési hatás oldalán nem számol azzal, hogy a vényköteles, de nem támogatott gyógyszerek áfáját is elbukja a költségvetés. Ennek a nagyságát megmondani azonban mi sem tudjuk, mivel ezen közel 2000 termék forgalmáról nincs adata a NEAK-nak.

A tervezett csökkentés bevezetése azért sem látszik egyszerűnek, mert a gyógyszertámogatás egy furfangos dolog.

Vannak például olyan termékek is, amelyek alapesetben nem vénykötelesek, tehát mindenképpen marad rajtuk ötszázalékos áfa, ám ugyanaz a doboz kiváltható orvosi rendelvényre tb-támogatással is, tehát a törvény szándéka szerint nullaáfásnak kellene lennie. Ilyen egyszerű eset lehet, amikor súlyos betegeknek az orvos például receptre, támogatással írja a D-vitamint vagy akár a C-vitamint.

Tehát egy olyan patikai könyvelőrendszert kellene a hónap végéig fejleszteni, amely ugyanannak a doboz gyógyszernek az áfáját aszerint variálja, hogy ki megy be érte a patikába.

Számos kérdésünk volt a gyógyszerek tervezett áfacsökkentésével kapcsolatban: így írtunk a NAV-nak, a Pénzügyminisztériumnak, az Egészségügyi Minisztériumnak. Egyebek mellett arról érdeklődtünk, hogy hány vényköteles gyógyszer van forgalomban. (A NEAK, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a KSH adatbázisa is sokezres eltéréssel közöl erről adatot.)

De a benyújtott törvényjavaslatban üresen hagyták a vámtarifaszámot is,

amely fontos adat az áfakulcsba soroláshoz, ez alapján lehet elkülöníteni az érintett gyógyszerkört. A javaslatban nem találtuk meg „a kizárólag orvosi rendelvényre használható gyógyszerek” definícióját sem. Így nem lehet pontosan meghatározni az érintett gyógyszerkört, ez pedig a patikákban okozhat kellemetlen vitákat a vénybeváltók és a gyógyszerészek között. Megkérdeztük azt is: ki, illetve mely hatóság, hivatal készíti azt a listát, amelyből kiderül, hogy pontosan mely gyógyszernek 5 vagy 0 százalék az áfája? S ez a lista nyilvánosan hol lesz elérhető? Arról is szerettük volna tájékoztatni az olvasóinkat: a patikai rendszerek átállítása megtörténhet-e szeptember elsejéig?

Eddig nem kaptunk választ sem a NAV-tól, sem a két érintett tárcától.