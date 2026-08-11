Románia megsemmisített két harci drónt a Fekete-tengeren egy gázmező térségében

Románia;drón;orosz-ukrán háború;

2026-08-11 21:40:00 CEST

A két orosz gyártmányú, vélhetően robbanószerkezettel ellátott harci drón a vízben sodródott már.

Románia megsemmisített két vízben sodródó, pilóta nélküli repülő szerkezetet a Fekete-tenger Romániához tartozó exkluzív gazdasági övezetében, a Neptun Deep gázmező közelében - közölte kedden Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.

A politikus szerint két orosz gyártmányú, Gerbera típusú, vélhetően robbanószerkezettel ellátott harci drónról és néhány dróndarabról van szó, amelyeket a térségben dolgozó civil hajósok vettek észre. Miután a román védelmi minisztérium érdeklődésére az ukrán partnerek jelezték, hogy a drónok nem hozzájuk tartoznak, a parti őrség hajóján helyszínre küldött katonai búvárok felrobbantották azokat.

A román kizárólagos gazdasági övezet keleti szélén, a nyílt vizek szomszédságában található Neptun Deep Románia legjelentősebb offshore gázlelőhelye, ahonnan becslések szerint mintegy 100 milliárd köbméternyi gáz termelhető ki. Az energiahordozó hasznosításának megkezdése 2027-re várható.