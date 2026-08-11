Volodimir Zelenszkij és több másik államfő is gratulált Baka Andrásnak a megválasztása után

Románia;Szlovákia;Ukrajna;Szlovénia;Baka András;Lettország;gratulációk;államfők;Volodimir Zelenszkij;köztársaságielnök-választás;

2026-08-11 21:30:00 CEST

A szomszédos országok közül többen is kifejezetten biztatónak tartják, hogy Magyarországnak új államfője lesz.

Gratulálunk Magyarország új elnökének Baka Andrásnak a megválasztásához. Sok sikert kívánunk, és készen állunk együttműködni a kölcsönös tisztelet és kölcsönös előnyök alapján – idézte Volodimir Zelenszkij szavait Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége a Facebookon. Az ukrán elnök gratulációjában kiemelte, hogy az államfőválasztás újabb fontos lépés Magyarország újjászervezésében, átalakulásában, amiben bízhat a magyar társadalom. Zelenszkij – utalva a leváltott Orbán-kormány velük szemben kifejezetten ellenséges politikájára – kifejezte reményét, hogy ezek a változások pozitív hatással lesznek az Európai Unióra, az alapvető értékekre, elvekre és a jó szomszédsági viszonyokra is.

Nicușor Dan román államfő is gratulált Baka Andrásnak. Az X-en közzétett angol nyelvű bejegyzésében azt írta, hogy Romániának és Magyarországnak most értékes lehetőségük nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket. – A polgáraink javát szolgáló, politikai, gazdasági és európai együttműködésünk elmélyítése érdekében várom, hogy együtt dolgozhassunk – emelte ki a román elnök.

Az elsők között gratulált az új államfőnek Peter Pellegrini szlovák elnök a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség által is ismertetett közleményben. – Szlovákiát és Magyarországot összekötik hosszútávú jószomszédi viszonyaik, közös történelmük, valamint azok az emberi kapcsolatok, amelyek a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épülnek. Meggyőződésem, hogy továbbra is fejleszteni fogjuk együttműködésünket, mind bilaterális alapon, mind pedig a visegrádi csoport keretében és az Európai Unióban is, ahol összekötnek minket közös prioritásaink és a felelősségtudat a közös fellépésért – fogalmazott Pellegrini, aki személyesen is találkozna Baka Andrással, reményei szerint a V4-ek legközelebb Szlovákiában tervezett egyeztetésén.

A Telex arról is beszámolt, hogy Edgars Rinkēvičs, Lettország elnöke gratulációjában azt írta, várja a két ország együttműködését. Szlovénia magyarországi nagykövetsége is üdvözölte az új köztársasági elnököt.