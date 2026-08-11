UNESCO: Afghanisztánban már 2,4 millió lány fosztottak meg a középiskolai oktatástól a tálibok újbóli hatalomra kerülése óta

oktatás;Afganisztán;tálibok;nők;tilalom;

2026-08-11 21:54:00 CEST

Mintegy 2,4 millió afgán lány nem részesülhet középfokú oktatásban a tálibok öt évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta - közölte kedden az UNESCO, amely egyúttal a nők és lányok elleni hátrányos diszkrimináció megszüntetésére szólított fel.

Az UNESCO friss jelentése szerint 2026-ban már mintegy 2,4 millió afgán lány nem részesülhet középfokú oktatásban, 200 ezerrel több, mint egy évvel korábban. Ha a tilalom továbbra is érvényben marad, 2030-ra csaknem négymillió lány lehet kénytelen kimaradni a középiskolai oktatásból - figyelmeztet a szervezet.

A becslésnél az alapfokú oktatást most befejező lányok számát vették figyelembe, és azokét, akik már elkezdték a középiskolát, a tálibok hatalomátvétele óta azonban kénytelenek voltak félbehagyni tanulmányaikat.

Az UNESCO szerint a korlátozások két évtized oktatási eredményeit semmisítik meg. Míg 2011-ben a tábilok első uralma idején csak nagyon kevés lány járt középiskolába, számuk 2021-re megközelítette az egymilliót. – Az afgán nőknek és lányoknak joguk van a tanuláshoz, ez alapvető emberi jog. Joguk van dolgozni, és szabadon mozogni anélkül, hogy kíséretre vagy megfigyelésre kényszerítenék őket, vagy közösségeikben tiltásokkal szembesüljenek – mondta Hoda Jaberian, az UNESCO sürgősségi oktatási programjának koordinátora egy keddi sajtótájékoztatón.

Afganisztán a világ egyetlen olyan országa, ahol a lányok és nők hivatalosan is el vannak tiltva a közép- és felsőfokú oktatástól.

– A nőket kitörölték a közéletből, és lányok új nemzedéke nő fel oktatás nélkül, egyre sötétebb jövővel – figyelmeztetett Hoda Jaberian.

Az UNESCO ismételten elítélte a nők és lányok hátrányos megkülönböztetését, és felszólította a tálib vezetést, hogy azonnal és feltételek nélkül állítsa helyre az oktatáshoz való jogukat. A szervezet egyúttal arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy ne fordítsa el a tekintetét az afganisztániak helyzetről.

A lányok és nők oktatását érintő korlátozások egy szélesebb körű oktatási válság részét képezik Afganisztánban. Az általános iskolás korú gyermekek több mint fele egyáltalán nem jár iskolába, miközben a tízéves gyermekek több mint 90 százaléka nem tud elolvasni egy egyszerű szöveget. A helyzetet tovább súlyosbítja az ivóvíz, a megfelelő higiéniai feltételek és az iskolák fűtésének hiánya, valamint az országot az elmúlt években ismételten sújtó természeti katasztrófák, köztük földrengések és árvizek.

Az afgán oktatási rendszerre emellett egyre nagyobb demográfiai nyomás nehezedik: az UNESCO szerint 2023 óta több mint hétmillió afgán tért vissza az országba önként vagy kényszer hatására.

Az UNESCO rámutatott arra is, hogy Afganisztán a világ egyetlen olyan országa, ahol a lányok és nők számára teljes mértékben tiltott a közép- és felsőfokú oktatás. Ha a korlátozások fennmaradnak,

az UNESCO becslése szerint 2066-ig összesen mintegy 9,6 milliárd dolláros bevételkiesést okozhatnak Afganisztánnak,

amely már jelenleg is súlyos gazdasági válsággal küzd.