Milliók várják az esti napfogyatkozást Spanyolországban és Izlandon

Spanyolország;Izland;napfogyatkozás;

2026-08-12 10:51:00 CEST

A ritka égi jelenség miatt a spanyol hatóságok jelentős rendőri jelenléttel és megelőző- tájékoztató kampánnyal készülnek.

Milliók utaztak Spanyolország és Izland azon térségeibe, ahonnan szerda este teljes napfogyatkozás látható - írja a Reuters.

Spanyolországban a hatóságok akár hatmillió látogatóra számítanak, főként az ország északi részén és a Baleár-szigeteken fekvő, a teljes fogyatkozás sávjába eső területeken.

A jelenség során a Hold a Föld és a Nap közé kerül, a teljes fogyatkozás sávjában pedig rövid időre teljesen eltakarja a napkorongot. Spanyolországban az eseményt különlegessé teszi, hogy nem sokkal utána napnyugta következik. Az Ibériai-félszigeten legutóbb 1912-ben lehetett teljes napfogyatkozást látni. A következő 2027. augusztus 2-án érkezik, 2028 januárjában pedig gyűrűs napfogyatkozás lesz.

A tömegek miatt a spanyol hatóságok jelentős rendőri jelenléttel és megelőző-tájékoztató kampánnya A napfogyatkozás az év egyik legveszélyesebb erdőtüzes időszakára esik, ezért a tűzveszély külön kockázatot jelent. A kormány ugyanakkor turisztikai lehetőséget is lát az eseményben: a kevésbé látogatott belső területekre irányítanák a vendégek egy részét, tehermentesítve a zsúfolt tengerparti üdülőhelyeket.

Izlandon szintén nagy az érdeklődés. Reykjavíkban napok óta elfogytak a napfogyatkozás megfigyelésére alkalmas szemüvegek, a mintegy 400 ezres országba pedig akár 80 ezer látogató érkezhet. A teljes fogyatkozás sávja helyi idő szerint 17:44 körül éri el a nyugati partot, a legtovább, 2 perc 13 másodpercig az ország legnyugatibb részén tart majd. A hatóságok nagy forgalomra figyelmeztettek, és arra kérték az érdeklődőket, hogy időben érkezzenek a megfigyelőhelyekre.

A jelenséget tudományos programok is kísérik: a Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal (NASA) egy nagy magasságban repülő WB-57-es géppel követi a Hold árnyékát, támogatott kutatócsoportjai pedig ballonokkal vizsgálják, miként hat a hirtelen sötétedés és lehűlés az alsó légkörre.

Magyarország kívül esik a teljesség sávján, így innen csak részleges fogyatkozás figyelhető meg. A jelenség kora este, nagyjából 19:20 után kezdődik, és a Nap már alacsonyan, a nyugati horizont közelében jár majd. Budapesten 19:22 körül kezdődik a fogyatkozás, a legnagyobb, mintegy 56 százalékos kitakarás 19:56 körül következik be, közvetlenül napnyugta előtt.

A látvány Nyugat-Magyarországon lesz a legerősebb: a nyugati határ közelében napnyugtakor a napkorong több mint 80 százalékát eltakarhatja a Hold, míg az ország keleti részén nagyjából 40 százalékos fedés várható.