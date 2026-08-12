Szép ez a vučići fenyegetés az Ibar folyó eltereléséről, kár, hogy az albánok mellett a koszovói szerbek is szívnának

Szerbia;beruházás;Koszovó;fenyegetés;nemzetközi jog;elterelés;környezetkárosítás;Aleksandar Vučić;

2026-08-12 10:11:00 CEST

A szerb elnök az Ibar folyó medrének az átirányításával fenyegeti Koszovót, ám a Dinári-hegység sziklás domborzata miatt ehhez óriási alagutakra, gátakra és földmunkákra volna szükség. A beruházás beláthatatlanul drága lenne, nemzetközi egyezményekbe ütközne, ráadásul az észak-koszovói szerbek vízellátását is veszélyeztetné.

Politikai hullámokat vetett a Balkánon az a belgrádi felvetés, amely a határ menti vizek mesterséges átrendezésével torolná meg a pristinai hatóságok Észak-Koszovóban végrehajtott hatósági intézkedéseit. A helyzet akkor élesedett ki, amikor Aleksandar Vučić szerb elnök bejelentette, hogy mérnökökből és építőipari szakemberekből álló munkacsoport felállítását kezdeményezte az Ibar folyó medrének esetleges megváltoztatása érdekében.

A nyilatkozat hátterében a koszovói hatóságok akciói állnak, amelyekben a Gazivode-tározó partján található, szerb tulajdonban lévő épületeket, hétvégi házakat és vendéglátóipari egységeket bontottak le.

A felvetésre adott reakciók rámutatnak arra, hogy a térségben a fizikai infrastruktúra és a természetes vízkészletek birtoklása az el nem ismert államiság körüli konfliktusok legérzékenyebb pontjává vált.

A szárazföldi vízkészletek megcsapolásának vagy irányváltásának ötlete azonnal éles nemzetközi és regionális ellenállásba ütközött, mivel az Ibar–Lepenac vízrendszer stratégiai jelentőségű Koszovó lakossági ivóvízellátásában és energiatermelésében. A mesterségesen létrehozott Gazivode-tározó biztosítja a koszovói villamosenergia-hálózat alapjait jelentő vízerőmű működését, miközben a környékbeli mezőgazdasági területek öntözése és a települések hálózati ivóvize egyaránt erről a forrásról függ.

A koszovói politikai vezetés éppen ezért mély aggodalmát fejezte ki a bejelentés kapcsán, kiemelve, hogy a nemzetközi jog és a határokon átnyúló vízkészletek védelméről szóló nemzetközi egyezmények kifejezetten tiltják a vizek fegyverként vagy politikai nyomásgyakorlási eszközként való felhasználását. Az albán kormányfő szintén megszólalt az ügyben, hangsúlyozva, hogy a folyók természetes folyási iránya a fizikai földrajz törvényeit követi, nem pedig a politikai szándékokat.

A földrajz és a jog is gátat jelent

A műszaki és hidrológiai valóság elemzése során a szakértői közösség gyorsan rámutatott arra, hogy a felvetett mérnöki beavatkozás szinte kivitelezhetetlen. Egy természetes folyómeder elterelése a Dinári-hegység sziklás, hegyvidéki domborzati viszonyai között olyan mértékű földmunkát, alagút- és gátépítést igényelne, amely évtizedes beruházási időt és beláthatatlan anyagi erőforrásokat emésztene fel.

A hidrotechnikai mérnökök kiemelik, hogy dombok és hegytömbök lebontása nélkül egyetlen folyóirány sem módosítható bárki kénye-kedve szerint, különösen egy olyan hegyi vadvíz esetében, amelynek vízhozama és szezonális ingadozása szigorú mederviszonyokhoz kötött. A technikai akadályokon túl az ilyen típusú nagy léptékű beavatkozások ökológiai katasztrófával fenyegetnének a teljes vízgyűjtő területen, pusztítva a helyi ökoszisztémákat és helyrehozhatatlan károkat okozva a talajvízszintben.

Jogi és nemzetközi szabályozási oldalról a felvetés még szilárdabb korlátokba ütközik, tekintve, hogy Szerbia számos olyan vízügyi egyezményt írt alá, amely kereteket szab a szomszédos államokkal közös vízkészletek kezelésére. Az Ibar nemzetközi vízfolyásnak minősül, amely Montenegró területén ered, áthalad Koszovón, majd Szerbia középső részén torkollik a Nyugati-Moravába, így bármilyen egyoldalú beavatkozás Montenegró és az egész dunai vízgyűjtő térség államainak érdekeit sérti.

A bécsi székhelyű Duna Bizottság és az európai vízügyi keretirányelvek szigorú jóváhagyási eljárásokhoz kötik a vízrajzi hálózat módosítását, megelőzve az egyoldalú vízeltereléseket.

A szerbiai belpolitikai elemzők és ellenzéki szereplők szerint a drámai bejelentés elsősorban a hazai közvéleménynek és a nemzeti érzelmű szavazóbázisnak szólt. A keményvonalas retorika és a látványos mérnöki tervek bedobása hatékony eszköznek bizonyult a politikai támogatottság eróziójának megállítására, még ha a felvetett intézkedéseknek semmilyen reális megvalósítási esélyük sincs. A stratégiai váltás jól illeszkedik abba a politikai mintázatba, amely a gyakorlati lépések elmaradását nagyszabású, szimbolikus nyilatkozatokkal igyekszik leplezni.

A koszovói szerbeknek se lenne jó

Különös figyelmet érdemel a koszovói szerb közösség helyzete ebben a geopolitikai csatában, hiszen egy esetleges vízelterelés vagy gátbeavatkozás közvetlenül veszélyeztetné az Észak-Koszovóban élő szerb lakosság ellátását is. A Gazivode-tározó és az Ibar folyó vízbázisa nem választható el etnikai határok alapján; a rendszerből származó ivóvíz és elektromos áram egyaránt szolgálja a szerb és az albán közösségeket. A helyi politikai képviselők rámutatnak arra, hogy az ilyen fenyegetőzések fokozzák a bizonytalanságot a földrajzilag elszigetelt szerb enklávékban, miközben nem nyújtanak érdemi védelmet a vagyonbiztonságukat ért hatósági intézkedésekkel szemben.

A koszovói szerbek számára a vízellátás bizonytalanná tétele nem védelmet, hanem további kiszolgáltatottságot eredményezne a mindennapi életben.

Eközben a terepen zajló folyamatok az északi területek közigazgatási és biztonsági integrációjának felgyorsulását mutatják. A koszovói rendőrség átvette a felelősséget a Mitrovicában található fő Ibar-híd biztonságáért, amely évtizedeken át a két közösség közötti fizikai választóvonalat és a nemzetközi békfenntartók kiemelt ellenőrzési pontját jelentette.