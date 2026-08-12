Online bejegyzésekkel kufárkodik a Trump-birodalom

USA;tőzsde;Wall Street;Egyesült Államok;Donald Trump;amerikai szenátor;

2026-08-12 20:04:00 CEST

Wall Street-i kereskedőcégek hajlandók akár 100 ezer dolláros havi összeget is fizetni azért, hogy másodpercekkel hamarabb láthassák az elnök Truth Social oldalán megjelenő Trump-bejegyzéseket.

Az amerikai elnök külön bejáratú közösségimédia-felületét, a Truth Social platformot tulajdonló Trump Media vállalat bejelentése szerint már több mint tíz partnerrel írtak alá szerződést, melynek értelmében 60 és 100 ezer dolláros havi díj fejében előzetes betekintést kapnak Donald Trump megosztásra kerülő bejegyzéseibe és adatforgalmába. A Wall Streeten kereskedő cégeknek hatalmas piaci előnyt jelenthet, ha a közismerten szeszélyes elnök piacbefolyásoló bejelentéseihez hamarabb férnek hozzá, mint a konkurencia.

Ez esetben kifejezetten a „nagyfrekvenciás kereskedési rendszerben” (HFT) zajló tranzakciók kapnak jelentős segítséget profittermeléshez. Az ilyen típusú tőzsdei kereskedelem céljára felépített infrastruktúra egy algoritmus segítségével milliszekundumok alatt hoz döntést egy adott értékpapír vételéről vagy eladásáról. Ezért

már akár egy másodperces tudásbeli előny is sokat jelenthet, hiszen az iyen cégek számára nem a piaci fejlemény megjósolása, hanem a reakcióidő jelenti a siker kulcsát.

Ezért rendkívül gyors hálózati kapcsolatot használnak, közvetlenül a tőzsde szervereinek a közelében helyezik el számítógépeiket, és extrán alacsony késleltetési időre állítják be az algoritmusaikat. A Trump Media ideiglenes ügyvezető-igazgatója, Kevin McGurn egy videókonferencián elmondta: reményeik szerint ez a terület jelentős és tartós bevételi forrás lehet a jövőben a cég számára.

Nem mindenki lelkes az elnöki gondolatok áruba bocsátásától. A múlt hónapban két demokrata szenátor, Elizabeth Warren és Adam Schiff is felhívta a szövetségi nyomozóhivatalokat, hogy vizsgálják ki a Truth Social és a Wall Street kapcsolatát.

A szenátorok szerint a megállapodás tervezete „megdöbbentő visszaélés az elnöki hivatallal”. A szövetségi értékpapír-felügyeletnek (SEC) írt levelükben azt is kifejtik, hogy „a Wall Street-i vállalatok, gazdag bennfentesek és HFT-cégek korai hozzáférése Trump elnök bejegyzéseihez rombolja a befektetőknek a piac alapvető tisztességébe vetett bizalmát”.