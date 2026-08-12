Volodimir Zelenszkij arra figyelmeztet, hogy Oroszország az őszre tömeges mozgósítást készít elő

Oroszország;hírszerzés;Ukrajna;figyelmeztetés;nyilatkozat;parlamenti választások;mozgósítás;ellenlépések;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-08-12 16:55:00 CEST

Oroszország azt tervezi, hogy a szeptemberi elcsalt parlamenti választások után rövid idő alatt több százezer katonát mozgósít – közölte Volodimir Zelenszkij az ukrán katonai hírszerzés (HUR) jelentésére hivatkozva. Ukrajna ellenlépéseket készít elő.

Az ukrán elnök keddi közlése szerint orosz titkosszolgálati dokumentumok megerősítik, hogy a Kreml tömeges mozgósítási hullámot készít elő az őszre, az orosz parlamenti választások utánra időzítve. Zelenszkij mindezt egy a Telegramon közzétett nyilatkozatban mondta el, miután jelentést kapott Oleh Ivascsenkótól, a védelmi minisztérium Hírszerzési Főigazgatóságának (HUR) a vezetőjétől.

„Mindezt orosz belső dokumentumok erősítik meg” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy a mozgósítást az ősszel készülnek végrehajtani, közvetlenül az állami duma, az orosz alsóház választásai után, melyek eredményét általános vélemény szerint meg fogják hamisítani.

„Putyin terve nem túl bonyolult” – mondta Zelenszkij, aki szerint az orosz elnök „azt a benyomást akarja kelteni, hogy az oroszok támogatják a háborút”.

Hiszen „minden párt, amely még elindulhat (a választásokon), így vagy úgy, a béke ellen van”.

A szeptember 18. és 21. között tartandó választásokon Putyin Egységes Oroszország pártjának egyetlen hiteles ellenzéki erővel sem kell megmérkőznie, miután a legfelsőbb bíróság hétfőn eltiltotta az indulástól az orosz politikai paletta egyedüli háborúellenes pártját, a liberális Jablokót. A bíróság a Rogyina nevű Kreml-párti kis formáció keresetének helyt adva hozta meg előre megjósolható ítéletét, amely ellen a tárgyalás idején több száz fiatal tiltakozott az épület előtt.

A voksolás maga is része a mozgósítási stratégiának

Andrij Kovalenko, az ukrán Dezinformáció Elleni Központ vezetője szerint Oroszország arra készül, hogy meghamisítja a szavazás eredményét az általa megszállt ukrán területeken, azaz a donyecki, a luhanszki, a zaporizzsjai és a herszoni régióban is. Kovalenkónak a Kyiv Post ukrán hírportál által idézett állítása szerint Putyin elnöki adminisztrációja arra utasította a megszálló orosz hatóságokat, hogy 65 százaléknál nagyobb részvételi arányt jelentsenek, és az eredmények az Egységes Oroszország párt legalább 70 százalékos támogatottságát mutassák.

Két hullámban több százezres mozgósítás készül

„(Putyin) az év végéig néhány százezer orosz gyors mozgósítását készül végrehajtani, majd még egyszer annyiét jövőre” – mondta Zelenszkij, aki szerint a Kreml mindezt a szerződéses alapon zajló toborzáson felül akarja megvalósítani. Figyelmeztetése összhangban van az ukrán hatóságok által az elmúlt hónapokban hangoztatott aggodalmakkal.

Ukrajna négy és fél évvel ezelőtti teljes körű lerohanása óta Oroszország hivatalosan csak egyetlen részleges mozgósítást hajtott végre – 2022 szeptemberében, ami azonban országos tiltakozásokat váltott ki, és több ezer orosz állampolgárt késztetett az ország elhagyására. Ahogy a közvélemény háborús fáradtsága nő, és az orosz gazdaságra egyre súlyosabb terhet rónak a háborús kiadások és a mind hatékonyabb ukrán dróncsapások, egy újabb közvetlen mozgósítás Putyin számára fokozott politikai kockázatokkal jár – írja a Kyiv Post.

Ukrajna ellenintézkedéseket ígér

Zelenszkij szerint Ukrajna közvetlen válaszra készül. „Saját aktív lépéseket készítünk elő, hogy maximálisan megnehezítsük Oroszország számára az ilyen tervek végrehajtását” – mondta az ukrán elnök, hozzátéve: ezzel kapcsolatban konkrét feladatokat szabott Ukrajna hírszerző ügynökségei és különleges szolgálatai számára. További részleteket azonban nem árult el arról, hogy ezek az intézkedések mit is jelentenének.