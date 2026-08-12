Doktoranduszok háborognak azon a nyílt levélen, amely leállítaná a doktori védéseket a Pécsi Tudományegyetem filozófiadoktori iskolában

Fidesz;visszaélés;Pécsi Tudományegyetem;doktori iskola;tudományos élet;

2026-08-12 18:21:00 CEST

Az erről szóló nyilatkozat anonim, a doktoranduszok ugyanis attól tartanak, hogy megszólalásuk következményekkel járhat a számukra.

„A Pécsi Tudományegyetem (PTE) filozófiai doktori iskolájának (FDI) jelenlegi doktoranduszaiként olyan intézményi konfliktus középpontjába kerültünk, amelynek kialakulásáért semmilyen felelősség nem terhel bennünket, következményeit azonban most mégis mi viseljük. Mi vagyunk ebben a helyzetben a leggyengébb és legkiszolgáltatottabb fél” – írták a Népszavához eljuttatott nyilatkozatukban a már egyetemet végzett, diplomával rendelkező hallgatók.

Az ügyről lapunk is beszámolt, amely Barcsi Tamás filozófus, jogi kari tanszékvezető egyetemi docens a Facebook-oldalán közzétett a PTE vezetéséhez címzett nyílt levelével kezdődött. Abban azt kérte, hogy mielőbb szüntessék meg az FDI-t. A nyílt levél nyomán a PTE-n vizsgálat indult.

Barcsi Tamás azt állította, hogy az iskola vezetői az elmúlt években nemhogy filozófiával, de semmiféle tudománnyal behatóan nem foglalkozó, számukra azonban valamiképpen hasznos embereket, illetve jó ismerőseiket PhD-ösztöndíjhoz, majd PhD-fokozathoz juttatták – fűzte hozzá. Azt állította, hogy a vezetőség olyan fideszes és KDNP-s politikusokat juttatott érdemtelenül fokozathoz, akiket egyértelműen nem a filozófia iránti érdeklődésük vitt a doktori iskolába és kapcsolataik révén szereztek tudományos fokozatot. Szécsi Gábor dékán szerint valótlan és jogsértő állításokról van szó.

A doktoranduszok ebben a helyzetben aggódnak, mert nem tudják biztosan, mikor, milyen feltételekkel és milyen eljárási garanciák mellett fejezhetik be azt, amit évekkel ezelőtt jóhiszeműen elkezdtek. Különösen az említett nyílt levél egyik követelésén háborodtak fel. „Ha a hallgatók jogai miatt a hallgatói jogviszonnyal rendelkezőknek lehetőséget kell adni a védésre, akkor az eljárásokat az átvilágítást is végző szakmai grémium felügyelje (érdemi védési bizottságokat összeállítva), ennek létrehozásáig a folyamatban lévő doktori cselekményeket le kell állítani.” Szerintük ez a legsúlyosabb mondat, mert a hallgatói jog nem akadály és nem méltányosságból biztosított lehetőség, hanem törvényben és egyetemi szabályzatokban rögzített garancia. Továbbá a leállítást is elutasítják, amelynek szerintük nincs semmilyen jogalapja.

Azt a zárójeles megjegyzést pedig egyenesen megfélemlítőnek tartják, amely szerint „feltételezhető”, hogy szakmai alapú bizottságok előtt meglehetősen kevesen akarnak majd védeni. „Ezt a mondatot hallgatóként rendkívül nehéz másként értelmezni, mint a jelenlegi doktoranduszok szakmai alkalmasságának előzetes és kollektív megkérdőjelezését”

– hangsúlyozzák a doktoranduszok, akik ezzel a megfélemlítéssel magyarázzák, hogy név nélkül, anonimizálva juttatták el állásfoglalásukat a nyilvánossághoz, mert következményektől tartanak. „Mi nem könnyebb bizottságot kérünk, nem kivételezést és nem engedményt a tudományos követelményekből. Szigorú, szakmai és pártatlan eljárást akarunk – de olyat, amelyben nem kell félnünk” – szögezték le, hozzáfűzve, hogy szeretnék a kutatásaikat befejezni, a disszertációikat pedig megvédeni.