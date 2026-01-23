A testületen belüli ellentétek miatt mondhatott le posztjáról a pécsi egyetem kuratóriumának elnöke

alapítvány;Pécsi Tudományegyetem;MBH Bank;

2026-01-23 05:45:00 CET

Többek szerint a bankvezér főképp azért távozott, mert nem volt maradéktalan az összhang közte és a kuratórium tagjai között

Egy hete jelentette be Barna Zsolt, hogy lemond a Pécsi Tudományegyetem (PTE) kuratóriumának elnökségéről és tagságáról. A Fidesszel jó kapcsolatot ápoló, 52 éves pénzügyi szakembert 14 hónappal korábban választották meg az alapítványi hátterű PTE kuratóriumának élére. Barna írásos nyilatkozatában két okkal indokolta távozását: egyrészt, mert irányítása alatt elkészült a PTE modernizációs programja, vagyis az általa vállalt kuratóriumi munka javát elvégezte, másrészt a következő öt évben az MBH Bank elnök-vezérigazgatójaként a pénzintézetnél ráváró feladatokra akar koncentrálni.

Hogy utóbbi rendkívül nagy igénybevételt követelő munka, az nem kérdéses, hisz a Mészáros Lőrinchez köthető MBH szeretne a hazai bankszektor legerősebb vállalkozásává erősödni.

Az viszont, hogy a PTE modernizációs programja elkészült volna, túlzásnak tűnik.

Beszéltünk az egyetem több meghatározó személyiségével, s ők azt mondták: az elmúlt évben folytak náluk szakmai és gazdasági átvilágítások, ám olyan program még nem született, ami megfogalmazná, hogy az egyetem a felsőoktatás nemzetközi piacán hová szeretne eljutni, s ehhez intézményi és kari szinten milyen szemléletváltás és organizáció, illetve milyen beruházások szükségesek.

Amúgy a 24 ezer hallgatót oktató, évente több mint 200 milliárd forintból gazdálkodó egyetemen többen úgy tudták, hogy a bankvezér főképp azért távozott, mert nem volt maradéktalan az összhang közte és a kuratórium tagjai között, s az elnök - tán ezért is - csak 5-8 hetente látogatott el az intézménybe.

Barna Zsolt – állítólag - szeretett volna változást a kuratórium összetételében. A múlt évben egyik üzlettársát és bizalmasát akarta kinevezni az alapítvány élére, de ez a terve nem valósulhatott meg. Kaptunk olyan információt is, ami szerint az alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága bizalmatlansági indítványt készült benyújtani Barna ellen, s ő ennek hatására döntött úgy, hogy lemond január 31-ével.

Mindezekről szerettük volna megkérdezni Barna Zsoltot, ám azt üzente, hogy nem kíván válaszolni a feltett kérdésekre.

Amikor a kormány 2021-től a hazai egyetemek döntő többségét kivette az állam kezéből és fenntartásukat – úgymond - közfeladatot ellátó alapítványokra bízta, az alapítványok kuratóriumába a Fideszhez erősen kötődő jelölteket delegáltak. Így történt ez Pécsen is, s az egyetem kuratóriumának tagjai között találjuk Decsi Istvánt, Pécs korábbi fideszes alpolgármesterét, Mikes Évát, aki a pártnak egykor parlamenti képviselője volt és kormánybiztosi funkciót töltött be, Szili Katalint, a Miniszterelnökség tanácsadóját, valamint Szemerey Zoltánt, Matolcsy György unokatestvérét. A tagok közül beszéltünk Mikes Évával és Szili Katalinnal, s ők cáfolták, hogy nézetkülönbség lett volna a kuratórium tagjai és az elnök között, és állították, hogy Barna nem akarta őket más tagokra cseréni a grémiumban, illetve ők sem akartak az elnök ellen bizalmatlansági indítványt benyújtani.

Megkerestük Barna lemondásának dolgában a PTE rektorát, Miseta Attilát is. Az egyetemet 2018. óta vezető, 66 éves biokémikus – aki júniusban köszön le posztjáról – megerősítette, hogy fellapozható modernizációs programja valóban nincs még az egyetemnek, de az elmúlt években készült átvilágításokra felépíthető egy ilyen projekt. Miseta hozzátette: egyelőre minden terv megvalósíthatóságát elbizonytalanítja, hogy az egyetemi beruházások eddigi támogatási forrásai kifutottak, és újakat a kormány mostanáig nem hirdetett meg. A forráshiányt fokozza, hogy az alapítványivá átszervezett egyetemek az uniótól nem remélhetnek támogatást, mivel – erről már írtunk - az EU kontrollálhatatlannak minősítette ezeknek az intézményeknek a gazdálkodását.

A rektort megkérdeztük arról, hogy készült-e bizalmatlansági indítvány az elnök ellen, amire Miseta csak ennyit válaszolt: „hallottam róla, de nem tudom megerősíteni.”

Az előbbiek miatt nem kizárható, hogy az elnök és a kuratórium viszonya valóban nem volt felhőtlen. Informátoraink szerint Barna azt tervezte, hogy a kuratóriumba a gazdasági szférában sikeres „szövetségeseit” szavaztatja be. Bár jelenleg ezek a vállalkozók is jó kapcsolatban vannak a fideszes politikusokkal, ám ők, kormányváltás esetén – várhatón – igyekeznek jó kapcsolatot kiépíteni az új politikai vezetéssel is. Az Orbán-kormány viszont azért töltötte fel fideszesekkel az alapítványi egyetem kuratóriumait, hogy a párt egy választási vereség után is képes legyen irányítani ezeket az intézményeket. Pécsen az egyetem belső folyamataiban jártas helybéliek úgy látják, hogy Barna Zsolt azért mondott le, mert nem kapott támogatást a politikai vezetéstől a kuratórium tagjainak cseréjére, a kormány ugyanis csak azokban a tagokban bízik meg, akiknek a Fidesz iránti hűsége tántoríthatatlan.

Előbbiek miatt a pécsi egyetemen mindenki biztosra veszi, hogy a kuratórium – a kormány utasítására – olyan jelöltet javasol majd elnöknek, akinek Fidesz-hűségéhez nem férhet kétség.