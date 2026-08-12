Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz az NNI az OMSZ mentőautó-beszerzéseinek az ügyében

NNI;feljelentés;közbeszerzés;nyomozás;Országos Mentőszolgálat;mentőautók;

2026-08-12 16:59:00 CEST

A Népszava által nyilvánosságra hozott ügyre az NNI szűkszavú közleményben reagált.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) ismeretlen tettes ellen, hűtlen kezelés miatt folytat nyomozást egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben – derült ki a rendőrségi honlapon olvasható rövid közleményből. Ez gyakorlatilag megerősíti az elsőként a Népszava által közölt keddi információt, amely szerint nyomozók jelentek meg az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ), a mentőautók beszerzésének és javításának iratait foglalhatták le.

Az NNI arról adott csak tájékoztatást, hogy az eljárás az OMSZ feljelentése alapján indult. – A nyomozók augusztus 11-én az ügyben házkutatásokat, lefoglalásokat, valamint szemlét tartottak. A nyomozás folyamatban van, ezért az ügyben további részletek egyelőre nem közölhetők – tették hozzá.

Mint megírtuk, kedden az OMSZ Markó utcai főigazgatóságán és a Róbert Károly Körúti Bázis állomásán is megjelentek az NNI munkatársai. Az OMSZ-nél nemrég átfogó átvilágítás kezdődött, a nyilvános adatok szerint az elmúlt évek többmilliárdos mentőautó-tenderén alig volt verseny. A Népszavának az OMSZ is csak annyit közölt, hogy teljeskörűen együttműködnek a hatósággal, az eljárás részleteiről azonban kérésünkre az OMSZ sem adott tájékoztatást.

Constantinovics Miklós megbízott főigazgató június 22-én jelentette be, hogy külső szakértők bevonásával átnézik az OMSZ szerződéseit, teljes, 1027 járműből álló gépkocsiparkját, valamint ingatlanállományát. A nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból annyi látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMSZ-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett.

Mindeközben egy új mentőautó ára a 2016-ban számítható mintegy nettó 20 millió forintról 2025-re 62 millió forint fölé emelkedett. Múlt év végén számoltunk be arról a tervről, hogy 2026 végéig 101 új mentőkocsit kap az Országos Mentőszolgálat, a járműbeszerzés értékét kilencmilliárd forintban határozták meg.