Oroszország;ellenzék;eltiltás;választási kampány;Vlagyimir Putyin;adminisztráció;biztonsági szolgálat;parlamenti választások;háborúellenesség;

2026-08-13 05:45:00 CEST

A háborúellenes Jabloko párt alsóházi választásokból való kizárásáról szóló döntés az orosz elnöki adminisztráció kezdetben engedélyezésre hajló polgári része és a biztonsági erők közötti konfliktus eredménye lehet.

Mihail Komin politológus, a Perspektivikus Vezetői Megoldások Központjának (CPUR) a kutatási igazgatója az emigrációban működő orosz tényfeltáró portálnak, a a The Insidernek adott hétfői nyilatkozatában úgy vélte, hogy a biztonsági szolgálatok a politikai kockázatok betiltásokkal és elnyomással való kiküszöbölését szorgalmazták.

Véleménye szerint a Jabloko regisztrációjáról szóló kezdeti döntést az elnöki adminisztrációnak a választási kampányokat is felügyelő Belpolitikai Igazgatósága (DPI) hozhatta meg, miután a Kreml előzetesen áttekintette a zárt szociológiai felmérések eredményeit, beleértve az ellenzéki párt fő kampányszlogenjére adott reakciókat is.

„Azt hiszem, a Sztaraja téren (az orosz elnöki adminisztráció székházában) egy általuk rendelt szociológiai felmérést vizsgáltak meg …”, és

fókuszcsoportokban tesztelték a Jabloko választási szlogenjeit, köztük „A békéért és a szabadságért” fő jelszavukat. És látták, hogy a közvélemény-kutatási adatok meglehetősen alacsony szavazati arányt mutatnak.

Szerinte az elnöki apparátus feltételezhette, hogy egy Jabloko elleni propagandakampány, az adminisztratív mozgósítás és a választási csalások miatt a párt eredményei a kulcsfontosságú küszöbértékek – az állami dumába való bejutáshoz szükséges 5 százalék, sőt az állami finanszírozáshoz szükséges 3 százalék – alatt maradnának.

A Jabloko részvétele így kifejezetten előnyös lett volna a Kreml számára: az egyetlen háborúellenes platformmal rendelkező bejegyzett párt veresége lehetővé tette volna a választási eredmények annak bizonyítékául való felmutatását, hogy a békeszlogeneknek nincs széles körű támogatottsága.

„Úgy találták, hogy jobb, ha beengedik (a Jablokót), majd nyilvánosan megdorgálják őket a választási kampány során, demonstrálva, hogy »a békéért és szabadságért« szlogent nagyon korlátozott számú ember támogatja, hogy ez a társadalmi csoport marginális.

Ez egy biztonságos módja annak, hogy bemutassuk: a valóságban a társadalom a háború eszméje körül konszolidálódott.”

Komin szerint ebben a forgatókönyvben további jelentőségre tett szert az Egységes Oroszország előre kalkulált erős eredménye, amelyet a hatóságok a háború folytatása melletti támogatás erősítésére használhatnak fel. Hiszen ez további politikai legitimitást adhatna a Kremlnek azokhoz a választások utáni döntésekhez, amelyek nagyobb hatással lesznek a lakosságra.

A választások utáni súlyos döntések legitimitása a tét

Komin egy lehetséges példaként az újabb mozgósítás lehetőségeit említi. „Tudjuk, hogy jelenleg élénk vita zajlik a mozgósítás valamilyen formájának a kilátásba helyezéséről, legyen az titkos mozgósítás, a drónerőkbe való toborzás, rotációs mozgósítás vagy más.

Talán bizonyos döntésekhez – nem csupán a mozgósításhoz, de azokhoz is, amelyek (…) befolyásolják a lakosság társadalmi jólétét – szükség van a háború eszméjének megnövelt legitimitására.”

Ezért a Jabloko választási részvételének engedélyezése, majd veresége az elnök háborúpárti irányvonala körüli társadalmi konszolidáció bizonyítékaként lett volna felmutatható. Ez szélesebb teret nyithatott volna a radikálisabb döntésekhez, amelyeket a Kreml szükségesnek tartana a háború menetének a megváltoztatásához.

Komin szerint az elnöki adminisztráció polgári része, amely Szergej Kirijenkóhoz és a Belpolitikai Igazgatósághoz köthető, ezért kezdetben úgy döntött, hogy kész vállalni a Jabloko választási részvételének a kockázatát. A biztonsági szárny azonban, amelyet a politológus főként az FSZB második szolgálatával és annak vezetőjével, Alekszej Szedovval társít, túl veszélyesnek ítélhette a párt jelenlétét a szavazólapokon.

„A biztonsági erők a kockázatok elnyomással és tiltásokkal történő mérséklését szorgalmazzák”, miközben a polgári adminisztráció gyakran azzal érvel, hogy a kockázatokat jobban lehet kezelni (…) kifinomultabb megoldások alkalmazásával.”

A Jabloko regisztrációja, majd utóbb – bírói ítélettel történt – eltiltása az indulástól véleménye szerint ennek a versenynek az egyik megnyilvánulása lehetett.

Más téren is szembekerültek a polgári kormányzat és a biztonsági szolgálatok

Komin hasonló küzdelmet lát a Telegram blokkolása körül. Úgy véli, az elnöki adminisztráció polgári része ellenezte az Oroszországban tízmilliók által használt üzenő szolgáltatás blokkolását, vagy legalábbis annak a választások előtti erőltetését, míg a biztonsági erők határozottabb álláspontot képviseltek.

A politológus szerint (a 2024-es liberális elnökjelölt) Borisz Nagyezsgyin idei képviselőjelölti kampánya is egy ilyen epizód volt. A polgári közigazgatás számíthatott arra, hogy a számára gyűjtött aláírásokat a hatóságok nem regisztrálják, míg a biztonsági erők, látva a Nagyezsgyint támogatók hosszú sorait, túl kockázatosnak ítélték ezt a forgatókönyvet.

„Ezért eljárást indítottak ellene, megakadályozták az indulását, a kampányolást, majd kiutasították az országból.”

Komin hangsúlyozza, hogy ez nem annyira a kormányon belüli megosztottság kérdése, mint inkább a politikai tér ellenőrzésére irányuló két megközelítés közötti verseny, amelyben az utóbbi időben egyre inkább a biztonsági erők kerülnek előnybe.

„Ez nem igazán jó jel, mert (…) azt jelenti, hogy az elnyomás eszköze tovább fog fejlődni és terjedni.”

Szerinte a belpolitikai irányítási megközelítés, amely a nyílt tiltások helyett egy összetettebb és kezelhetőbb politikai tájkép fenntartását feltételezi, a háború ötödik évében egyértelműen megszűnt prioritás lenni, és egyre inkább teret veszít.