Tarr Bélára emlékezik a Szarajevói Filmfesztivál

film;szarajevói filmfesztivál;Tarr Béla;emlékezet;

2026-08-12 18:33:00 CEST

„Tarr Béla Szarajevóban” kezdeményezéssel emlékezik a januárban elhunyt világhírű magyar filmrendezőre, az augusztus 14.-21. között zajló Szarajevói Filmfesztivál. A cél, hogy a rendező egykori tanítványainak munkáin keresztül mutassa be a mester szellemi és művészi örökségét.

A program a rendező által 2013 és 2017 között működtetett nemzetközi filmes műhely, a Film Factory egykori hallgatóinak alkotásaira épít: minden évben más-más évfolyam fiatal rendezőinek munkáit állítják a középpontba, kirajzolva látásmódjuk fejlődését a szarajevói képzés befejezése óta. "A mi munkánk lényege, hogy nem kívánunk uniformizálni, mert nem is lehet" – magyarázta még egy 2014-es interjúban, amikor a Sarajevo Film Factory megalapításáról beszélt. Hogy miért? Mert egy rendezőnek legyen ambíciója: legyen személyes viszonya a világhoz.

A fesztivál szervezői hangsúlyozták, hogy a kezdeményezés nem egyszerű visszatekintés, hanem azt kívánja bemutatni, milyen hatást gyakorolt Tarr Béla a világ filmművészetére és fiatal alkotók nemzedékeire. A rendező tanítványai saját filmjeiken keresztül viszik tovább azt a kíváncsiságra, szakmai igényességre és alkotói szabadságra épülő szemléletet, amely a Szarajevói Filmfesztivál és az alkotóműhely működését is meghatározta - olvasható a rendezvény honlapján.

Jovan Marjanovic, a fesztivál igazgatója hangsúlyozta: a vetített alkotások nem egyetlen esztétikai mintát vagy zárt iskolát képviselnek, hanem Tarr Bélának azt az oktatási filozófiáját tükrözik, amely arra ösztönözte a diákokat, hogy megtalálják a maguk egyéni alkotói hangját. A Film Factoryból kikerült rendezők azóta a világ legrangosabb fesztiváljain – Cannes-ban, Locarnóban, Rotterdamban, San Sebastiánban és Clermont-Ferrand-ban – is bizonyítottak.

Tarr Béla és a Szarajevói Filmfesztivál kapcsolatai évtizedes múltra tekintenek vissza: a fesztivál 2006-ban életmű-válogatással tisztelgett a rendező előtt, 2013-ban a Tiszteletbeli Szarajevó Szíve díjjal tüntették ki, 2014-ben pedig ő töltötte be a nagyjátékfilmes versenyprogram nemzetközi zsűrijének elnöki tisztét.