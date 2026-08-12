Két koncert között – Civil és művészeti programok a Szigeten

Sziget Fesztivál;Freeszfe Egyesület;Civil Sziget;Art Garden;

2026-08-12 17:31:00 CEST

A Sziget Fesztiválon nemcsak bulizni, de kreatívkodni és szórakozva tanulni is lehet – ennek jártunk utána a művészettel foglalkozó Art Garden és a Civil Sziget nevű programhelyszíneken.

A Civil Sziget programhelyszínen például szervezetekkel ismerkedhetünk meg, de nem iskolás módon, hanem játszva. A Freeszfe standjánál A jóllét művészete nevű játékkal beleélhetjük magunkat, hogy milyen lenne, ha színészek, rendezők, díszlettervezők vagy menedzserek lennénk. Ehhez karakterkártyát kell húznunk, amelyen új identitásunk szerepel, azután újabb kártyákon olvasható kérdésekre kell válaszolnunk: például, hogy színészként hogyan vigyáznánk az egészségünkre, és mit gondolunk Tarr Béla azon állításáról: „A világ olyan, amilyen, és mi azért vagyunk, hogy jobbá tegyük, vagy mássá.”

– Ez a játék főleg művészeknek, alkotóknak készült, de bárki kipróbálhatja, hogy végiggondolja, miként lehet egy alkotói folyamatot egészségesebbé tenni, és empatikusan viszonyulni a másikhoz azzal, hogy beleéli magát a helyzetébe – mondta lapunknak a játékot vezető Enyedi Ilona pszichológus, aki tagja a Freementálnak, amely a Freeszfén belül a hallgatók mentális egészségével foglalkozik, és pszichológiai témájú programokat szervez. A standnál emellett a Freedom nevű oktatási, kulturális és közösségi térről is megtudtunk érdekességeket, amelyekről Juhász Bence programvezetőt kérdeztük.

– A Freedom a Freeszfe Egyesület új oktatási, kulturális és közösségi tere a Hősök teréhez közel, ahol programokkal, képzésekkel és műhelyekkel várjuk az érdeklődőket. A Hírszínház nevű programunkat például nagyon szeretik. Ennek lényege, hogy két neves író megkap egy aznap megjelent friss hírt, amelynek alapján huszonnégy óra alatt egy-egy rövid darabot kell írniuk. Ezt másnap megkapja két szintén neves rendező és három-három színész, majd este előadja – mondta a Freedom programvezetője, hozzátéve: a múltkor Darvasi László és Tasnádi István írta meg a szöveget, a rendezők Bagossy Júlia és Nyári Ádám, a színészek többek között Tóth Enikő, Epres Attila és Tasnádi Bence voltak.

A Civil Szigeten az uniós ismereteinket is bővíthetjük szintén játékos formában, az Európa Pont standjánál, szerencsekereket pörgetve és társasjátékozva vagy kitöltve egy EU-tesztet egy kulacsért, naptejért, halászsapkáért vagy legyezőért. Ha többet akarunk tudni, tájékoztatást kaphatunk az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekben, legyen szó utazásról, munkavállalásról, oktatásról vagy a fiataloknak szóló mobilitási lehetőségekről, s megismerhetjük az Európa-élményközpont programjait is.

Ha viszont alkotásra vágyunk két koncert között, akkor érdemes elsétálni a Wonderland nevű részre, azon belül is az Art Garden nevű „zónába”, ahol utcaművészekké válhatunk, kipróbálva a stencilezés technikáját Void Gergely segítségével, míg a Kisképző standjánál portrét rajzolhatunk a társunkról grafittal, színes ceruzával vagy szénnel, vagy akár ránk is rajzolhatnak hennával. A muzikálisak a Leskowsky Hangszergyűjtemény helyszínén olyan workshopon vehetnek részt, amelyen a különböző kultúrák hangjai, ritmusai és hagyományai találkoznak, de ha nem értünk a hangszerekhez, az sem gond, mivel Terebessy Tóbiás fából készült installációjának elég a kurbliját tekerni, hogy elmerüljünk annak repetitív mikrohangjaiban.

– Már harmadik éve csináljuk az Art Gardent, és nálunk részvételi művészet van, azaz workshopokat, performance-okat tartunk, amelyeken a látogatók is részt vehetnek. A bérletesek azért szeretnek minket, mert két koncert között, vagy az esti nagykoncert előtt egy foglalkozásra még be tudnak ülni és fel tudnak töltődni, amit később ki tudnak ugrálni a színpadok előtt. A napijegyesek közül pedig sokan korábban érkeznek, és ők is szívesen térnek be hozzánk.

A Szigetet mindig is ez a hozzáállás különböztette meg a többi fesztiváltól. Itt a zene mellett más művészeti ágak is szerephez jutnak, mint a képző- és iparművészet, ezért itt tényleg Gesamtkunstwerkről, vagyis összművészetről beszélünk

– mondta Gross András Soma, a Medence csoport alapító tagja, aki társaival 2003 óta viszi a Szigeten az összművészeti helyszínt, amely az évek során futott már Octopus Összművészeti Helyszín, Kreatív Workshop Zóna és Art Zone néven is.