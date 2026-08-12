Kós Hubert Európa-bajnok 200 háton, Milák Kristóf harmadik 100 gyorson

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2026-08-12 19:03:00 CEST

Kós Hubert nyerte a férfi 200 méteres hátúszás döntőjét a párizsi Európa-bajnokságon. Milák Kristóf néhány perccel később harmadik lett 100 gyorson, míg Németh Nándor ugyanebben a döntőben hatodik lett.

Kós Hubert aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban szerdán a párizsi Európa-bajnokságon. A szám olimpiai bajnoka a keddi előfutamból minden idők második legjobb eredményével, 1:52.30-as Európa-csúccsal jutott tovább, a fináléban pedig 1:53.08 perccel csapott célba.

A 23 éves Kós - aki fő számában immáron Európa-bajnoknak is mondhatja magát, amellett, hogy két világbajnoki címe is van - a magyar medencés úszóválogatott második érmét nyerte a francia fővárosban. Hétfőn a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna összeállítású 4x200-as gyorsváltó második volt.

Néhány perccel később két magyar részvételével rendezték a férfi 100 méteres gyorsúszás döntőjét. Milák Kristóf harmadikként 46.87 másodperces idővel csapott célba, ezzel a szám másik magyarja, Németh Nándor által kedden felállított 47.44-es eredményt adta át a múltnak. Németh 47.47-tel hatodik lett.

A két magyar érmesre hamarosan újabb úszás vár, 19.30 után nem sokkal Kós és Milák is a 100 méter pillangó középdöntőjében lesz érdekelt.

A szerda esti program nyitányán Pádár Nikolett a hetedik legjobb idővel jutott be a női 200 gyors fináléjába.